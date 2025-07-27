Il Volo, arriva la notizia: la comunicazione inaspettata

Il Volo, la notizia improvvisa e del tutto inaspettata. Ormai è ufficiale.Tre grandi, grandissimi talenti che hanno amato Madre Musica fin da quando erano praticamente in fasce. E poi, ancora bambini, hanno deciso di partecipare a quel programma televisivo dal quale è nato tutto quanto. Stiamo ovviamente parlando di Ti Lascio una canzone, condotto dalla

Il Volo, la notizia improvvisa e del tutto inaspettata. Ormai è ufficiale.

Tre grandi, grandissimi talenti che hanno amato Madre Musica fin da quando erano praticamente in fasce. E poi, ancora bambini, hanno deciso di partecipare a quel programma televisivo dal quale è nato tutto quanto. Stiamo ovviamente parlando di Ti Lascio una canzone, condotto dalla meravigliosa Antonella Clerici. Ignazio, Gianluca e Piero parteciparono inizialmente separati ma la stessa conduttrice insieme al regista Roberto Cenci propose loro di cantare insieme.

E l’idea, come si è visto in seguito, fu assolutamente vincente. Pian piano il trio conquistò scenari professionali e artistici sempre più importanti varcando, e pure con enorme successo, non solo i confini europei, ma del mondo. Oggi sono delle autentiche star, con alle spalle tanta sana gavetta, nonché album, singoli, live e un Festival di Sanremo vinto con il bellissimo brano Grande Amore, oltre che numerose partecipazioni alla famosa kermesse non solo come concorrenti ma anche come stimati e super applauditi ospiti.

Si sono rivelati poi, con il trascorrere del tempo, dei fantastici showmen, conducendo anche degli spettacoli-concerto trasmessi, in esclusiva da Canale 5, ove hanno diviso il palco non solo con stimati colleghi, ma anche con tanti personaggi del vasto mondo dello Spettacolo del quale anche loro fanno parte. Nemmeno il Gossip li abbandona. Fatto sta che ora, a parlare per loro, è una notizia che non riguarda la loro vita privata ma artistica, che ad oggi sta andando a gonfie vele.

Il Volo, l’incredibile quanto inaspettata notizia

Cominciamo con il dire, con il preciso e puntuale obiettivo di tranquillizzare i loro numerosi fan, sparsi un po’ ovunque nel mondo, che si tratta di qualcosa di inaspettato e decisamente lieto. In poche parole i tre sono stati scelti per aprire, per dirla in maniera metaforica e, nel contempo, poetica, le danze del Giubileo, espressamente dedicato ai giovani, che si terrà a Roma, lo ricordiamo per dovere assoluto di Cronaca, dal 28 Luglio 2025 al 3 Agosto 2025,

In particolare Il Volo salirà sul palco il 2 Agosto poco prima dell’arrivo, decisamente molto atteso, del Papa. Ciò dimostra ancora una volta quanto il trio sia apprezzato dal grande pubblico di ogni età e di come, effettivamente, la sua musica sappia far emozionare e coinvolgere milioni di persone che saranno presenti per il grandissimo evento, ripreso dalle telecamere di tantissime televisioni, non solo italiane. Massima importanza, oltre alla qualità della performance musicale di Ignazio, Gianluca e Piero, sarà data alla sicurezza per il bene comune oltre che per la salute di tutti i numerosissimi partecipanti che staranno in fila dalla mattina presto pur di assistervi con il preciso obiettivo di farlo da un’ottima prospettiva.