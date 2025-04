Il Volo annuncia gli ospiti del concerto di Mantova, maggio 2025

Il Volo, reduce da una tournee in America di grandissimo successo, torna in Italia con tre date imperdibili, ricche di sorprese

Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble tornano su un palco importante con performance inedite, accompagnati da una grande orchestra e da numerosi ospiti speciali. Nove tournée in America in quasi 16 anni (il 25 aprile festeggeranno il compleanno del gruppo), a segnare il totale degli anni di una carriera che continua a brillare e ad incantare il pubblico.

Intervistati da RTL, i tre tenori hanno raccontato dell’ultima esperienza oltreoceano, sia negli Stati Uniti che in Canada, che – come fosse la prima volta – ha regalato loro un’immensa emozione. “È stato un tour magnifico, entusiasmante”, ha dichiarato Ignazio, “conosciamo bene gli Stati Uniti, da tanti anni andiamo a fare concerti, ma quest’anno l’abbiamo vissuto in maniera diversa. Vedere, anno dopo anno, il numero del pubblico in costante aumento, l’affetto immutato, con l’aggiunta delle nuove generazioni, ci dà una carica enorme”.

Tornati in Italia, Il Volo ha annunciato tre appuntamenti imperdibili: l’8, il 10 e l’11 maggio a Mantova. Si tratta della terza edizione di Tutti per Uno – Viaggio nel tempo, che andrà in onda su Canale 5 e si preannuncia ricca di ospiti interessantissimi. Come è ormai noto, i componenti del trio si esibiranno anche da solisti, incantando il pubblico con le proprie attitudini personali e rievocando ricordi e momenti speciali.

Grandi artisti con Il Volo per l’appuntamento a Mantova

Il Volo è pronto per Tutti per Uno – Viaggio nel tempo, lo show musicale che si svolgerà a Mantova e sarà trasmesso su Canale 5. Una location nuova, che prende il posto dell’Arena di Verona, dove si sono tenute le prime due edizioni. “Noi amiamo mostrare le bellezze d’Italia”, hanno detto ai microfoni di RTL, “abbiamo scoperto questo Palazzo Te a Mantova, che è meraviglioso e abbiamo deciso di fare qui la tre giorni della manifestazione”.

Tra gli ospiti presenti ci saranno Gianni Morandi, Fiorella Mannoia, Arisa, Mario Biondi, Malika Ayane e Noemi. Torneranno anche Clara e Antonello Venditti, e per la prima volta parteciperà Gaia. Inoltre, ci saranno Massimo Ranieri (prima volta anche per lui nel programma), Brunori Sas, Marco Masini, The Kolors, Gigi D’Alessio, Alessandra Amoroso, Beppe Fiorello e Giorgio Panariello.

Un cast incredibile per “una grande festa della grande musica”, come hanno sottolineato i protagonisti. “Canteremo anche i grandi classici, inclusi quelli degli artisti ospiti. Saranno tre appuntamenti all’insegna della musica, del divertimento e soprattutto dell’amicizia, perché ci verranno a trovare persone che stimiamo non solo artisticamente, ma anche umanamente”. Resta ora da scoprire chi condurrà con loro una delle puntate.

Dopo le tre date di Maggio Il Volo ripartirà ancora verso altre mete in giro per il mondo tra Sud America e Europa fino all’autunno. Unico mese libero per loro per un meritato riposo è agosto. Del resto è giusto anche ogni tanto ricaricare le energie.