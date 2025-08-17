Il vero motivo per cui Tony Hadley ha lasciato gli Spandau Ballet: “Continuare sarebbe stato impossibile”

A 45 anni dal debutto, Tony Hadley continua a essere uno degli interpreti più riconoscibili e amati della scena musicale britannica. Con il suo timbro vocale unico, che mescola lirismo e grinta, il cantante, già frontman degli Spandau Ballet e oggi protagonista di una carriera solista di successo, è riuscito a reinventarsi nel corso degli anni. Dall’elettronica al funky, fino al pop epico che lo ha consacrato come una delle figure principali del movimento New Romantic, Tony ha attraversato diverse epoche musicali, rimanendo sempre fedele alla sua arte. Ma perché ha lasciato gli Spandau Ballet? Oggi emerge la verità.

Per celebrare il suo lungo percorso artistico, Hadley ha dato il via al tour Tony Hadley 45, che toccherà i momenti più significativi del suo repertorio, dai brani storici come True e Gold, simboli degli anni ’80, fino alle potenti ballate come Through the Barricades. Il 27 agosto 2025, il tour arriverà al Festival La Versiliana di Marina di Pietrasanta, dove l’artista si esibirà accompagnato dalla sua Fabulous TH Band. Una serata che si preannuncia imperdibile per tutti i suoi fan.

Perché Tony Hadley ha lasciato gli Spandau Ballet

Nel suo album The Mood I’m In, Tony Hadley esplora e reinterpreta i grandi classici americani, un omaggio personale e sincero alle radici musicali che lo hanno sempre influenzato. Recentemente ha aperto il proprio cuore in una intervista al Corriere Fiorentino, in cui ha anche spiegato il perché del distacco dagli Spandau Ballet. Tony Hadley ha sempre parlato con entusiasmo degli anni ’80, un decennio che considera un periodo di straordinaria creatività. In quegli anni, ogni artista aveva un’identità ben definita, riconoscibile a colpo d’occhio e di orecchio. Per Hadley, la moda era parte integrante del linguaggio musicale, e i suoi abiti ispirati al Blitz Club riflettevano la teatralità e la visione di un’epoca che non è facile replicare oggi.

Tra i brani che Tony Hadley sente più propri, c’è sicuramente Through the Barricades, una canzone che ha acquisito un significato ancora più profondo con il tempo. Ispirata al conflitto nordirlandese, la canzone, con il suo messaggio universale, è diventata un inno alla speranza. True e Gold, invece, sono diventati veri e propri simboli degli anni ’80 e parte integrante della vita di molte persone. Oggi, Hadley li interpreta con una consapevolezza maggiore, come se raccontasse storie condivise con il suo pubblico.

L’evoluzione musicale di Tony Hadley è stata segnata dal passaggio dall’elettronica degli Spandau Ballet al suono più orchestrale di brani come True. “Eravamo influenzati dalla scena elettronica europea”, racconta, “ma sentivamo anche l’influenza del soul, del funk e di artisti come David Bowie”. Quel passaggio naturale verso sonorità più emotive e melodiche ha rappresentato una crescita artistica che ha permesso al cantante di esplorare nuovi territori musicali.

Il distacco dagli Spandau Ballet ha permesso a Tony Hadley di riscoprirsi come artista, liberandosi da dinamiche collettive e concentrandosi sulle sue passioni. “Le cose con la band erano diventate troppo complicate. Lasciarla è stata una scelta difficile, ma necessaria. Per restare fedele a me stesso, dovevo chiudere quel capitolo. I rapporti si erano logorati, continuare sarebbe stato impossibile, c’erano divergenze troppo profonde. Così ho deciso di lasciare per proteggere la mia serenità. Loro hanno continuato con un altro cantante, e va bene così. Ma capisco che il pubblico abbia un legame emotivo fortissimo con la formazione originale” ha detto infine al Corriere Fiorentino.