Il Paradiso delle Signore, nuovi amori: chi si fidanza

Lo scorso 8 settembre il magazzino più amato d’Italia ha “riaperto le porte”, è infatti tornato in onda Il Paradiso delle Signore, l’amatissima serie di Rai 1. Anche quest’anno ci saranno ben 160 nuovi episodi in prima visione e, come sempre, non mancheranno storie d’amore appassionanti, colpi di scena, sorprese – belle e brutte e chi più ne ha più ne metta.

Sembra proprio che Cupido approderà nel famoso magazzino e nasceranno nuovi amori. Così come ci saranno anche diversi nuovi arrivi che renderanno la trama della serie di Rai 1 ancora più intrigante.

Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore, nuovi amori e colpi di scena

Nelle prossime puntate de Il Paradiso delle Signore vedremo sbocciare nuove storie d’amore. Ad innamorarsi sarà proprio la giovane Odile, figlia di Adelaide, che inizierà a provare una forte attrazione nei confronti di un nuovo personaggio. A far battere il cuore della ragazza sarà Ettore Marchesi, interpretato da Elia Marangon, che arriverà nella Galleria Milano Moda con il ruolo di creativo.

Tra i due l’attrazione sarà subito lampante e, secondo quanto riportato dalle anticipazioni de Il Paradiso delle Signore, pare proprio che la loro relazione non avrà vita facile. Anche Rosa e Marcello potrebbero riavvicinarsi, li avevamo lasciati con un lungo bacio appassionati nel finale della precedente stagione e la ragazza aveva poi deciso di lasciare Milano. Adesso pare che tornerà e dovrà affrontare un viaggio di lavoro proprio con il ragazzo, bisognerà capire, dunque, se accadrà ancora qualcosa tra i due.

Arriverà poi un nuovo personaggio, quello di Fulvio Rinaldi, imprenditore che ha perso la sua fabbrica di bottoni e troverà proprio a Il Paradiso delle Signore un’occasione per ripartire. Sarà assunto come magazziniere, ma farà di tutto per nascondere la verità alla figlia Caterina, che ha il volto di Iuliana Calcatinci, anche lei potrebbe essere al centro di diverse trame nelle nuove puntate de Il Paradiso delle Signore.

Intanto Adelaide di Sant’Erasmo farà rientro da una vacanza ricca di passione con Marcello in Liguria, la coppia è sempre più innamorata e pare che sia decisa a costruire un futuro assieme. Anche per loro, però, non mancheranno i problemi e Umberto Guarnieri potrebbe creare loro non pochi problemi, poiché pare che non abbia alcuna intenzione di arrendersi. Salvo ed Elvira diventeranno genitori, ma capiranno subito che le cose non sono così tanto facili come immaginavano.

I colpi di scena a Il Paradiso delle Signore non sono finiti qui, nel corso di una sfilata dedicata al cinema, realizzata da Gianlorenzo Botteri, il modello Matteo annuncerà la sua relazione con Marina Valli, diva famosissima. Sembra proprio che nelle prossime puntate della serie di Rai 1 accadrà un po’ di tutto, da amori, a liti per il potere, anche quest’anno i telespettatori non si annoieranno.