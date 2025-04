Il nuovo bravo di Diodato “Non ci credo più”. Testo e significato

Diodato ha presentato in anteprima a Propagando Live il suo nuovo singolo Non ci credo più: un brano dal testo significativo, coerente con il suo modo di fare musica e destinato a scuotere le coscienze. Un lavoro a cui tiene particolarmente in quanto portatore di un messaggio che invita alla riflessione e che non può lasciare indifferente. Disponibile solo da qualche giorno Non ci credo più ha già ottenuto diverse visualizzazioni e per molti è destinato a diventare l’ennesimo successo del noto artista, che solitamente canta l’emozioni sottovoce, ma utilizzando termini e contesti che non sono mai ignorati dal pubblico.

Dalla prima lettura del neo testo si evince una sorta di resistenza emotiva contro alcuni dettami della società contemporanea che tende ad accettare alcune condizioni sociali come non rimovibili. L’idea che le cose non si possano cambiare non è condivisa dal cantante che denuncia l’indifferenza come un male delle società da fronteggiare. Il brano è un vero e proprio manifesto che rifiuta tutti quegli atteggiamenti considerati dominanti e per questo difficili d’abbattere.

L’artista ancora una volta canta si esprime in modo diretto e originale, il suo è un brano fuori da coro, ma non urlato. Dal ritornello, dove l’affermazione Non ci credo più è ripetuta e insistente, alle varie barre che rifiutano la paura per l’ignoto, Diodato è convinto che la possibilità di cambiare le cose è attuabile, soprattutto quando non ci si omologa a principi e teorie che non sono espressioni di personalità meritevoli di attenzioni.

Il testo di “Non ci credo più” travolge i fans

Non ci credo più ribadisce in più versi l’importanza di non rimanere indifferenti a dogmi prestabiliti e rifiuta i confini dell’appartenenza trattando un tema di ordine sociale comune a molti paesi al mondo. Ribadisce che se esiste un confine, ci saranno sempre “stranieri” e diversità e tutto questo va superato. Non tralascia neanche il tema guerra e rifiuta chi la giustifica definendola “giusta o santa”.

L’artista, che è prossimo a debuttare con un nuovo tour che lo porterà in giro per tutta l’estate, riconosce la fragilità della condizione umana, ma è anche certo delle sue potenzialità: “Siamo tutti nel vortice, siamo questa tempesta, siamo il buio e la luce”. Questa consapevolezza rappresenta un punto di svolta, l’accettazione che siamo parte di una condizione comune, eppure rifiuta l’idea che “non siamo niente”. Canta in una delle strofe dell neo brano.

Non ci credo più

Non ci credo più, non ci credo più

non ci credo, non ci credo più

A chi mi dice devi aver paura

A chi mi dice è nella tua natura

A chi mi dice nella notte scura

devi stare a casa che la gente è buia

A chi mi dice nel cielo

È scritto tutto il vangelo

A chi mi dice che il futuro è incerto

solo se ti batti per il tuo pensiero

Uh

Non ci credo più, non ci credo più

Non ci credo più, non ci credo più

Uh

Non ci credo più.

non ci credo, non ci credo più

A chi mi dice che è una guerra santa A chi mi dice che è una guerra giusta A chi mi dice che la guerra è guerra

E allora vale tutto, tutti giù per terra

A chi mi dice che al di là di un confine

sarò per sempre straniero

e se vuoi stare coi giusti

non devi pensare e seguire il sentiero

Uh

Non ci credo più, non ci credo più

Uh

Non ci credo più, non ci credo più

Uh

Non ci credo più,

non ci credo, non ci credo più

Figli sbattuti dal vento

bruciati dal sole che arriva quaggiù

E passa dentro le crepe di chi ancora spera in qualcosa di più

Siamo tutti nel vortice, siamo questa tempesta

Siamo il buio e la luce chi mi dice guarda

che non siamo niente

Non ci credo più

Io non ci credo

A chi mi dice che non serve a niente,

A chi mi dice che non può cambiare.

A chi mi dice che c’è solo gente troppo disillusa, troppo indifferente.

A chi mi dice è solo un’utopia

e mi vorrebbe zitto e a casa mia

A chi mi dice è inutile gridare ma il silenzio è loro

E io non ci credo più

Diodato, tutte le date del tour Estate 2024

Dopo Un Atto di Rivoluzione, il singolo uscito lo scorso Autunno, e che ha portato Diodato a visitare alcune associazioni impegnate in missioni dedicate ad attenzionare le coscienze, arriva Non ci credo più che è coerente nel testo con il messaggio della canzone che l’ha preceduta.

Il tour estivo di Diodato è il naturale proseguimento di quello teatrale che lo ha impegnato negli ultimi mesi. Di seguito le date già fissate: 24 maggio Milano, 27 giugno Trento, 28 giugno Susa (TO), 12 luglio Genova, 18 luglio Firenze, 20 luglio Caserta, 25 luglio Cervia (RA), 2 agosto Ostuni (BR), 3 agosto Barletta (BT), 9 agosto Palermo, 14 agosto Macerata, 30 agosto Mantova, 4 settembre Vicenza, 5 settembre Brescia, 11 settembre Roma.