Il mio miglior nemico è il singolo di Benji che anticipa e promuove il suo primo EP solista, disponibile dal 27 ottobre 2023.

Nel brano, Benji parla di se stesso e di come proprio una parte sia il suo peggior e miglior nemico allo stesso tempo. Ricorda del suo sogno di fare il cantante e di come abbia perso, nel tempo, la capacità di essere umano. “Non mi fido di te, non mi fido di me, Ma staremo per sempre insieme” cantante nel ritornello, proprio come accettazione ultima di tutte le sue sfumature più profonde.

Benji, Il mio miglior nemico, Testo della canzone

Il mio miglior nemico è un tipo strano tipo

Che ti sembra cattivo ma piange come un bambino

Sogna di fare il cantante, gli ha dato una chitarra in mano

Ora sa di essere grande ma non sa più essere umano

Un supereroe che in fondo non ha mai capito

Che per salvare il mondo deve salvarsi per primo

In giro dicono che a tratti forse gli assomiglio

Poi ho capito, lo guardo nello specchio e dico

Non mi fido di te, non mi fido di me

Ma staremo per sempre insieme

Non mi fido di te, un po’ ti odio perché

Dopotutto ti voglio bene

Le notti in cui pensi e non dormi

Le volte in cui ci siamo presi a cazzotti

Se poi ti fidi di me, io mi fido di te

Due complici e un colpevole

Il mio miglior nemico tiene un cuore pieno di crepe

E copre con i tatuaggi le sue insicurezze

Non ha paura degli schiaffi ma delle carezze

Ci ritroviamo solo insieme da che non fa niente

Quando tu dormivi ad occhi chiusi Io sognavo ad occhi aperti anche per te

E le cose belle le distruggi

Perché è più facile che difenderle

Non mi fido di te, non mi fido di me

Ma staremo per sempre insieme

Non mi fido di te, un po’ ti odio perché

Dopotutto ti voglio bene

Le notti in cui pensi e non dormi

Le volte in cui ci siamo presi a cazzotti

Se poi ti fidi di me, io mi fido di te

Due complici e un colpevole

E non ti fidi di me, e non mi fido di te

Ma dopotutto ti voglio bene