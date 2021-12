Il Divo, Carlos Marín è morto: il baritono aveva 53 anni

Lutto nel mondo della musica. E’ morto Carlos Marín, il baritono de Il Divo, come annunciato dai suoi compagni di band. Ecco le parole condivise dal gruppo musicale composto da David Miller, Sebastien Izambard e Urs Buhler:

“È con il cuore sofferente che vi informiamo che il nostro amico e partner, Carlos Marín, è morto. Mancherà ai suoi amici, familiari e fan. Non ci sarà mai un’altra voce o uno spirito come Carlos. Per 17 anni noi quattro abbiamo intrapreso questo incredibile viaggio de Il Divo insieme e ci mancherà il nostro caro amico. Speriamo e preghiamo che la sua meravigliosa anima riposi in pace”

Ma cosa è successo?

Nei giorni scorsi, erano stati posticipati gli eventi presenti da Il Divo. Attraverso il loro account Twitter ufficiale, il 10 dicembre scorso rivelarono che gli spettacoli rimanenti per il mese erano stati riprogrammati “a causa di un problema di salute. Poi specificarono che Carlos Marín era stato ricoverato in ospedale, anche se la causa non è stata rivelata in nessuno dei due annunci.

Il Divo, il gruppo fusion “popera” creato dal produttore musicale e giudice di concorso canoro Simon Cowell nel 2004, era formato da Miller nato negli Stati Uniti, Buhler dalla Svizzera, Izambard dalla Francia e Marín, nato in Germania ma cresciuto in Spagna.

In un’intervista rilasciata per Usa Today nel 2014, Sebastien Izambard ammise, con rammarico, di non essersi mai sentiti compresi da parte della critica, nostante il riscontro ottimo delle vendite.

“Il nostro successo è dovuto al nostro pubblico. La radio non sa dove suonarci. Non siamo una band cool. Non cantiamo come Miley Cyrus. Non credo che la gente ci dia credito a causa di come ci siamo messi insieme.”

Miller ha paragonato la creazione del gruppo da parte di Cowell a un “matrimonio combinato” in un’intervista del 2018 con l’Associated Press. Non avevano mai lavorato insieme prima, ma hanno cantato alcune canzoni insieme e si sono resi conto che stavano costruendo “il loro universo musicale”:

“Era davvero difficile andare d’accordo all’inizio. Non parlavamo bene l’inglese. Avevamo culture completamente diverse. È come se fossimo stati in un matrimonio combinato e avessimo promesso di amarci per 10 anni. È già abbastanza difficile far funzionare il matrimonio con qualcuno che hai scelto. Ora andiamo d’accordo meglio di quanto non sia mai stato. Siamo davvero come fratelli e abbiamo imparato quando goderci la reciproca compagnia e quando concederci un po’ di privacy. Seb, David e Urs sono le uniche altre persone che sanno come si è sentito questo viaggio e (noi) siamo stati lì a supportarci l’un l’altro ad ogni passo.”

Carlos Marín aveva solo 53 anni.