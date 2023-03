Sabato 18 marzo è andata in onda la prima puntata de Il cantante mascherato 2023 che ha visto svelata la prima maschera di questa nuova edizione. Dietro il cigno, infatti, si nascondevano Sandra Milo e Antonio Mezzancella. A sospettare per prima dell’attrice era stata Serena Bortone, una delle new entry di quest’anno. “Una bellissima esperienza” ha dichiarato la Milo, dopo lo svelamento dell’enorme maschera del cigno.

La prima puntata del programma ha visto una giuria con alcune conferme e new entry. Flavio Insinna e Francesco Facchinetti si aggiungono alle novità di Christian De Sica, Iva Zanicchi e Serena Bortone. Insieme a loro, il pubblico, che oltre a votare le esibizioni sui canali social della trasmissione, cercherà di indovinare l’identità di ciascun concorrente basandosi non solo sulla voce, ma anche su possibili indizi forniti dalle clip di presentazione dei protagonisti. Presente anche un pool investigativo popolare, con Sara Di Vaira, nelle vesti di Capo investigatore, che si avvarrà della collaborazione di Rossella Erra.

Le dodici nuove maschere della quarta edizione sono: Squalo, Riccio, Cavaliere Veneziano, Ciuchino, Colomba, Porcellino, Stella, Cigno, Rosa, Criceto, Scoiattolo nero ed Ippopotamo. Ognuna di loro cela un personaggio famoso, la cui vera identità è completamente nascosta dai costumi.

In conferenza stampa, Milly Carlucci, parlando dei protagonisti del Il Cantante Mascherato 2023 ha dichiarato:

“In fondo in fondo c’è un strato importantissimo. Quest’anno c’è un cast famosissimo, abbiamo fatto un cast all stars. Collettivamente il nostro cast ha fatto 354 film, 128 fiction, ha partecipato a 19 Festival di Sanremo, ha fatto 276 programmi tv, 71 spettacoli teatrali, 26 libri, 74 dischi, ha vinto 6 David di Donatello e 2 Nastri d’Argento. E ringrazio il direttore Coletta, per darci fiducia e farci vivere un programma insolito per il panorama televisivo italiano. Voglio ringraziare le due squadre Rai ed Endemol per l’entusiasmo a cui lavorano al programma”

Stasera la prima maschera svelata, quella de Il Cigno, con Antonio Mezzancella e Sandra Milo.