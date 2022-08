Iggy Pop si esibirà questa sera, martedì 30 agosto 2022, all’Esedra di Palazzo Te a Mantova. Il concerto di questa sera è il recupero del live che l’artista avrebbe dovuto tenere lo scorso 5 luglio a Piazza Sordello a Mantova (insieme alla Mantova Chamber Orchestra) e annullato a causa di problemi alla voce.

All’epoca dei fatti, Iggy Pop condivise il seguente messaggio ai fan: “Se eri lì, sai che ho gracchiato a modo mio durante il mio ultimo concerto in Grecia e la mia voce si sta ancora riprendendo. Devo rimandare il mio prossimo show a Mantova, in Italia, il 5 luglio. Non ho preso questa decisione alla leggera. Amo i miei fan. Ma devo proteggere la mia voce. Mi dispiace così tanto, ma tornerò e vi farò vedere questo show”.

Il giorno è arrivato. La data di Mantova è l’unica data italiana del tour europeo di Iggy Pop. L’ultima volta che Iggy Pop si è esibito in Italia risale al 2017.

Di seguito, potete trovare tutte le informazioni e anticipazioni sul live, dai biglietti ancora disponibili alla scaletta delle canzoni.

Iggy Pop, Mantova, 30 agosto 2022: biglietti

I biglietti per la data di martedì 30 agosto 2022 a Mantova, all’Esedra di Palazzo Te, che si trova a Via Te, 11, sono ancora disponibili.

Si parte dagli 89 euro della Poltronissima fino ai 69 euro della Seconda Poltrona. Clicca qui per tutte le informazioni e per l’acquisto.

Iggy Pop, Mantova, 30 agosto 2022: scaletta concerto

Di seguito, la scaletta del concerto di Iggy Pop all’Esedra di Palazzo Te di Mantova, in programma, martedì 30 agosto 2022. Il live inizierà alle ore 21:30.

Rune (Noveller Intro)

Five Foot One

T.V. Eye

I Wanna Be Your Dog

The Endless Sea

Lust for Life

The Passenger

Death Trip

Fun House

Mass Production

Free

Gimme Danger

I’m Sick of You

Down on the Street

Search and Destroy

L’apertura dello show sarà a cura di Dj Ringo con un dj set.