Le scuse della cantante al pubblico presente in un festival australiano: in ritardo di mezz’ora, la cantante ha potuto cantare solo due brani

Sono arrivate, in questi giorni, le scuse di Ice Spice dirette ai suoi fan dopo quanto avvenuto durante un festival in Australia la scorsa settimana. L’artista era prevista in tre set come parte del Wildlands Festival, tenutosi a Brisbane, Perth e Adelaide, e un’esibizione al Beyond The Valley Festival a Victoria.

Per l’apparizione al Wildlands Festival di Brisbane, la sua presenza era prevista come headliner alla vigilia di Capodanno. Avrebbe dovuto cantare tra le 22:30 e le 23:00. Tuttavia, secondo vari resoconti, Ice Spice sarebbe arrivata con 30 minuti di ritardo sul palco, il che significa che ha iniziato lo spettacolo alle 22:55. Per questo motivo la sua esibizione è durata appena cinque minuti.

Durante questo breve tempo, è riuscita a eseguire solo due canzoni per intero, “Deli” e “Princess Diana“. Ha iniziato a esibirsi anche con “In Ha Mood” ma il suo microfono è stato presto staccato a causa del fitto programma del festival.

A raccontate quanto accaduto è stato il giornalista e podcaster Brenton Larney che ha ricordato cosa è successo durante l’esibizione:

“Alle 23:01, le hanno dato un minuto in più, hanno staccato il microfono e hai sentito il lamento collettivo della folla. Stavano aspettando da un po’ e hanno ottenuto due canzoni? Inoltre è stato davvero irrispettoso il modo in cui se n’è andata, stava ridendo, hanno cercato di regalarle dei fiori per il suo compleanno e lei li ha semplicemente ignorati”.

Ha anche aggiunto che sembrava che la rapper “non volesse essere lì”. Subissati dalle polemiche, gli organizzatori del festival hanno dovuto spiegare la situazione su Instagram, sottolineando nella sezione dei commenti perché avevano spento il microfono di Ice Spice. Hanno scritto che questo serviva a far sì che il resto del festival si svolgesse come da programma, incluso un conto alla rovescia per il nuovo anno con Chase & Status.

“Sappiamo che l’arrivo in ritardo di Ice Spice ha causato qualche delusione. Gestire un festival affollato significa che dobbiamo essere estremamente rigidi con gli orari delle esibizioni. Avevamo un rigido coprifuoco alle 12:30 e dobbiamo assicurarci che l’atto finale salisse sul palco in orario, così tutti potevano godersi il conto alla rovescia di Capodanno”

Ice Spice ha poi preso parola, solo in seguito, con una breve dichiarazione:

“Mi dispiace ragazzi, sicuramente mi perdonerete. Era il mio compleanno e ci vuole molto tempo per assomigliare a una Barbie”