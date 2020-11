I wanna be sedated è un brano dei Ramones pubblicato nel 1978. Fa parte del disco “Road to ruin”. Il brano è stato inserito nella posizione 144 delle migliori canzoni di sempre secondo Rolling Stone. Il pezzo parla dei disagi e delle fatiche della band di essere spesso in tour.

Il video ufficiale della canzone è stato girato e pubblicato nel 1988 dopo che è stata inserita nella raccolta “Ramones Mania”. Nella clip si vedono Johnny e Dee Dee che leggono delle riviste, Joey che canta la canzone e Marky impegnato nella colazione. Sono da soli, poi vengono raggiunti da altre persone. Nasce confusione ma alla fine del video tutti si allontanano e la band nuovamente sola. Qui potete vedere la clip, a seguire testo e traduzione della canzone.

Ramones, I wanna be sedated, Lyrics

[Chorus]

Twenty-twenty-twenty four hours to go

I wanna be sedated

Nothing to do nowhere to go-o-oh

I wanna be sedated

[Verse 1]

Just get me to the airport, put me on a plane

Hurry, hurry, hurry before I go insane

I can’t control my fingers, I can’t control my brain

Oh no-o-o-o-o

[Chorus]

Twenty-twenty-twenty four hours to go

I wanna be sedated

Nothing to do nowhere to go-o-oh

I wanna be sedated

[Verse 2]

Just put me to the wheelchair, get me on a plane

Hurry, hurry, hurry before I go insane

I can’t control my fingers, I can’t control my brain

Oh no-o-o-o-o

[Interlude]

[Chorus]

Twenty-twenty-twenty four hours to go

I wanna be sedated

Nothing to do nowhere to go-o-oh

I wanna be sedated

[Verse 3]

Just put me in a wheelchair, get me to the show

Hurry, hurry, hurry before I go loco

I can’t control my fingers, I can’t control my toes

Oh no-o-o-o-o

[Chorus]

Twenty-twenty-twenty four hours to go

I wanna be sedated

Nothing to do nowhere to go-o-oh

I wanna be sedated

Just put me in a wheelchair, get me to the show

Hurry, hurry, hurry before I go loco

I can’t control my fingers, I can’t control my toes

Oh no-o-o-o-o

[Outro]

Ba ba baba, baba ba baba, I wanna be sedated

Ba ba baba, baba ba baba, I wanna be sedated

Ba ba baba, baba ba baba, I wanna be sedated

Ba ba baba, baba ba baba, I wanna be sedated

Ramones, I wanna be sedated, Traduzione

Mancano ventiquattro ore

Voglio essere sedato

Niente da fare, nessun posto dove andare-o-oh

Voglio essere sedato

Portami solo all’aeroporto,

mettimi su un aereo

Sbrigati, sbrigati, sbrigati prima che diventi pazzo

Non posso controllare le mie dita,

non posso controllare il mio cervello Oh no-o-o-o-o

Mancano ventiquattro ore

Voglio essere sedato

Niente da fare, nessun posto dove andare-o-oh

Voglio essere sedato

Mettimi sulla sedia a rotelle, portami su un aereo

Sbrigati, sbrigati, sbrigati prima che diventi pazzo

Non posso controllare le mie dita,

non posso controllare il mio cervello Oh no-o-o-o-o

Mancano ventiquattro ore

Voglio essere sedato

Niente da fare, nessun posto dove andare-o-oh

Voglio essere sedato

Mettimi su una sedia a rotelle, portami allo spettacolo

Sbrigati, sbrigati, sbrigati prima che vada in loco

Non posso controllare le mie dita,

non posso controllare le mie dita dei piedi Oh no-o-o-o-o

Mancano ventiquattro ore

Voglio essere sedato

Niente da fare, nessun posto dove andare-o-oh

Voglio essere sedato

Mettimi su una sedia a rotelle, portami allo spettacolo

Sbrigati, sbrigati, sbrigati prima che vada in loco

Non posso controllare le mie dita,

non posso controllare le mie dita dei piedi Oh no-o-o-o-o

Ba ba baba, baba ba baba, voglio essere sedato

Ba ba baba, baba ba baba, voglio essere sedato

Ba ba baba, baba ba baba, voglio essere sedato

Ba ba baba, baba ba baba, voglio essere sedato