I Planet Funk sono tornati con “I Get a Rush”, un omaggio a GG Canu: il suo significato

Dopo un periodo di assenza dalle scene, i Planet Funk ritornano con un nuovo singolo destinato a segnare un capitolo importante nella loro storia musicale. Il 6 giugno 2025 è uscito “I Get a Rush”, un brano che si presenta particolarmente emotivo e come un mix di energia e profondità, ritmo e riflessione. I fan del gruppo italiano hanno già assaporato la rinascita artistica della band nel gennaio scorso grazie a “Nights in White Satin” che ha riconsegnato i Planet Funk alle prime posizioni delle classifiche con un appeal rinnovato e contemporaneo.

“I Get a Rush” però fa di più. Non si tratta semplicemente di una canzone da aggiungere di default al repertorio della storica band elettronica rock perchè racchiude un valore simbolico ben più grande. Il brano infatti è un vero e proprio tributo, un mezzo per celebrare la vita in ricordo di un amico e compagno di viaggio che non c’è più: Domenico “GG” Canu, figura chiave nella nascita e nella crescita artistica del gruppo, venuto a mancare a 66 anni per un tumore al colon il 26 maggio.

La sua scomparsa conferisce al brano una dimensione carica di sentimento e riflessione, trasformandolo in un messaggio universale sulla preziosità del tempo e sulla forza dei legami.

Vivere il momento

La prima esecuzione live di “I Get a Rush” è stata affidata al programma “Propaganda Live” su La7: la performance ha reso evidente come i Planet abbiano voluto trasformare il dolore in una forma d’arte che unisce e da speranza, dimostrando come la musica possa essere anche strumento di memoria e rinascita.

Dietro le parole e le melodie di “I Get a Rush” c’è l’intenso contributo di Dan Black, cantante e autore del testo, che ha immaginato il significato del brano prima della perdita di GG Canu. Le sue parole assumono oggi un peso ancora più profondo: il singolo invita a cogliere la meraviglia che si nasconde negli attimi più semplici della vita quotidiana. È un richiamo a riconoscere e celebrare la straordinarietà dell’esistere, soprattutto quando si è circondati dalle persone care.

I Get A Rush parla di quanto ci si possa sentire straordinari in momenti assolutamente ordinari… Cerco spesso di ricordarlo a me stesso, soprattutto quando mi sento giù o arrabbiato: il solo fatto di essere vivi è un miracolo assurdo. E non durerà per sempre. Penso: guarda il tuo amico. È qui. Con te. Adesso. Vivo. SENTILO!” Le sue parole.

“I Get a Rush” è come un inno alla presenza, all’amicizia e all’umanità condivisa, valori che sono stati il motore della carriera dei Planet Funk fin dagli esordi. Il brano diventa una testimonianza d’affetto e riconoscenza verso GG Canu, un modo per trasformare la sua memoria in un’energia che vibra attraverso la musica. La band, composta da Alex Neri, Marco Baroni, Dan Black e Alex Hulme, ha scelto di rendere questo omaggio con un linguaggio sonoro contemporaneo, come sempre all’insegna dell’elettronica, del pop e delle atmosfere coinvolgenti, perfettamente in linea con il loro stile.