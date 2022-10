Vale Pain è un rapper italo-peruviano classe 2002, originario di Milano e tra i fondatori di RM4E. ‘Pain‘ è il titolo del suo nuovo album, rilasciato il 14 ottobre 2022. Nel 2018 ha pubblicato i primi singoli e nell’anno successivo il primo progetto “Goleador”, con cui inizia a farsi conoscere grazie alla musicalità dei brani e alla forza dei suoi ritornelli. Nel 2020 pubblica l’album “2020” e successivamente l’Ep “Youngstar”, trainato dalla hit “Louboutin” feat. Rondodasosa. Il singolo raggiunge la certificazione Platino e rende celebre Vale Pain anche in UK quando il più importante magazine rap, GRM Daily, lo seleziona tra le sette tracce drill europee più interessanti dell’anno. Qui il contatto Instagram ufficiale di Vale Pain.

I miei panni è un brano presente nel suo disco di inediti, Pain, e potete ascoltarlo qui sotto, insieme al testo della canzone.

Vale Pain, I miei panni, Significato, ascolta la canzone

La canzone riflette sul giudizio e sulle opinioni ma è anche un bilancio sull’esistenza del rapper “Voglion stare nei miei panni per metterseli addosso, Ho più scarpe che amici e questo già ti dice molto”). Si parla del passato per riflettere sulle condizioni del presente, senza sconti e con disillusione (“Se mi fido è una fortuna, è una donna, so che mi usa, So che amerà i miei soldi, un gangsta non ha premura”).

Vale Pain, I miei panni, Testo canzone

Voglion stare nei miei panni per metterseli addosso

Ho più scarpe che amici e questo già ti dice molto

Ma per un fra’ sparo senza esitare troppo

Ballano le collane, non le gambe dopo un colpo

Se mi fido è una fortuna, è una donna, so che mi usa

So che amerà i miei soldi, un gangsta non ha premura

Non tolgo la sicura, non valerà un mio arresto

La gente sotto al palco chiede: “Non morire presto”

A cosa servono quei money, se son dentro i miei homies

Paghiamo un avvocato sperando lo tiri fuori

Siamo copеrti in faccia, ma non è carnevale

Io che ho sеmpre voluto solo pace per natale

Auto nuova avrà due posti solo per me ed i miei soldi

Un armadio così grande forse colmerà i miei vuoti

Sudarsi questi soldi per poi godersi la vita

Non sorridere oggi, per non piangere un domani

Non ci supportano, ma non ci importa affatto

Son chiuso dentro al barrio

Catene al collo, jungle

Più parlano di noi, più noi non gli diamo retta

Nessuno lo saprà quanto ho dato per la mia fetta

Voglion stare nei miei panni per metterseli addosso

Ho più scarpe che amici e questo già ti dice molto

Ma per un fra’ sparo senza esitare troppo

Ballano le collane, non le gambe dopo un colpo

Se mi fido è una fortuna, è una donna, so che mi usa

So che amerà i miei soldi, un gangsta non ha premura

Non tolgo la sicura, non valerà un mio arresto

La gente sotto al palco chiede: “Non morire presto”

Tolgo il culo dalla street, ma se vuoi il beef, facciamolo

Da scuola non so un cazzo e dall’amore mai imparato

So fondere una collana e non so fare un’equazione

So amare veramente, non so dire “No” alle donne

Se vuoi quella Chanel, prendila io non avevo tempo

Adesso tutti questi euro non mi fan sentire meglio

Spesa con calcolatrice, mio papà se era felice

Vedendomi coi soldi per cui io posso morire

Un opps fa che mi odia, non saprà l’indirizzo

E se verrà là sotto, scenderò con la L in vita

La vita non mi cambia, al massimo io la cambio

Versa ancora sciroppo che non riesco a stare calmo

Voglion stare nei miei panni per metterseli addosso

Ho più scarpe che amici e questo già ti dice molto

Ma per un fra’ sparo senza esitare troppo

Ballano le collane, non le gambe dopo un colpo

Se mi fido è una fortuna, è una donna, so che mi usa

So che amerà i miei soldi, un gangsta non ha premura

Non tolgo la sicura, non valerà un mio arresto

La gente sotto al palco chiede: “Non morire presto”

Voglion stare nei miei panni per metterseli addosso

Ho più scarpe che amici e questo già ti dice molto

Ma per un fra’ sparo senza esitare troppo

Ballano le collane