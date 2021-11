“I Drink Wine” è la settima canzone del quarto album in studio di Adele, 30, disponibile dal 19 novembre 2021.

Adele, I drink wine, Significato canzone

La canzone, che è stata scritta insieme a Greg Kurstin (che ha anche scritto canzoni di Adele come “Easy on Me” e ” Hello”), è stato eseguito per la prima volta al concerto “One Night Only” di Adele il 14 novembre 2021. In “I Drink Wine”, Adele canta di come è “limitata dalle scelte che qualcun altro. Come si può diventare così limitati dalle scelte che fanno qualcun altro? / Come mai diventiamo entrambi la versione di una persona che non ci piace nemmeno?” lei canta. Anche se non ha rivelato di chi fosse la canzone, i fan credono che la traccia potrebbe riguardare il padre di Adele basata su quel testo, così come testi come: “Quando ero bambina ogni singola cosa poteva farmi impazzire / Ammollo tutto per divertimento, ma ora mi godo solo il vino”, che alludono alla sua infanzia.

“I Drink Wine” è il secondo singolo di Adele da 30 dopo il rilascio di “Easy on Me” nell’ottobre 2021 .

Adele, I drink wine, ascolta la canzone (video live)

Qui potete vedere la video esibizione di I Drink Wine nello speciale “Adele One Night Only”.

Adele, I drink wine, testo canzone

[Verse 1]

How can one become so bounded by choices that somebody else makes?

How come we both become a version of a person we don’t even like?

We’re in love with the world but the world just wants to bring us down

By puttin’ ideals in our heads to corrupt our hearts somehow

When I was a child every single thing could blow my mind

Soaking it all up for fun but now I only soak up wine

They say to play hard, you work hard, find balance in the sacrifice

And yet I don’t know anybody who’s truly satisfied

[Refrain]

You better believe I’m trying (Trying, trying)

To keep climbing (Climbing, climbing)

But the higher we climb feels like we’re both none the wiser

[Chorus 1]

So I hope I learn to get over myself

Stop trying to be somebody else

So we can love each other for free

Everybody wants something, you just want me

[Verse 2]

Why am I obsessing about the things I can’t control?

Why am I seeking approval from people I don’t even know?

In these crazy times I hope to find something I can cling onto

‘Cause I need some substance in my life, something real, something that feels true

[Pre-Chorus]

You better believe for you I’ve cried (I’ve cried, I’ve cried)

High tides (High tides, high tides)

Want you so bad, but you can’t fight fire with fire

Oh-oh, oh-oh

[Chorus 2]

I hope I learn to get over myself

Stop trying to be somebody else

Oh, I just want to love you, love you for free

‘Cause everybody wants something from me, you just want me

[Bridge]

Listen, I know how low I can go, I give as good as I get

You get the brunt of it all ‘cause you’re all I’ve got left

I hope in time (Hope in time) we both will find (We’ll both find) peace of mind

Sometimes the road less traveled is the road best left behind

[Chorus 2]

So I hope I learn to get over myself

Stop trying to be somebody else

Oh, I just want to love you, love you for free, yeah

‘Cause everybody wants something from me, you just want me

[Refrain]

You better believe I’m trying (Trying, trying)

To keep climbing (Climbing, climbing)

But the higher we climb feels like we’re both none the wiser

I drink wine, traduzione canzone

Come si può diventare così limitati dalle scelte che fan qualcun altro?

Come mai entrambi diventiamo una versione di una persona che non ci piace nemmeno?

Siamo innamorati del mondo ma il mondo vuole solo abbatterci

Mettendoci ideali nelle nostre teste per corrompere i nostri cuori in qualche modo

Quando ero bambina, ogni singola cosa poteva farmi impazzire

Ammollo tutto per divertimento, ma ora mi associo solo al vino

Dicono di giocare duro, lavorare duro, trovare l’equilibrio nel sacrificio

Eppure non conosco nessuno che sia veramente soddisfatto

Faresti meglio a credere che ci sto provando (provando, provando)

Per continuare a scalare (scalare, scalare)

Ma più in alto ci arrampichiamo sembra che nessuno di noi sia più saggio

Quindi spero di imparare a superare me stessa

Smettila di cercare di essere qualcun altro

Così possiamo amarci gratis

Tutti vogliono qualcosa, tu vuoi solo me

Perché sono ossessionata dalle cose che non posso controllare?

Perché sto cercando l’approvazione da persone che non conosco nemmeno?

In questi tempi folli spero di trovare qualcosa a cui aggrapparmi

Perché ho bisogno di un po’ di sostanza nella mia vita, qualcosa di reale, qualcosa che sembri vero

Faresti meglio a credere per te che ho pianto (ho pianto, ho pianto)

Alte maree (Alte maree, alte maree)

Ti voglio così tanto, ma non puoi combattere il fuoco con il fuoco

Oh oh oh oh

Spero di imparare a superare me stessa

Smetterla di cercare di essere qualcun altro

Oh, voglio solo amarti, amarti gratis

Perché tutti vogliono qualcosa da me, tu vuoi solo me

Ascolta, so quanto posso andare in basso, do il meglio che ricevo

Hai il peso di tutto ciò perché sei tutto ciò che mi rimane

Spero che in tempo (Spero in tempo) troveremo entrambi (troveremo entrambi) la pace della mente

A volte la strada meno battuta è la strada che è meglio lasciare indietro

Quindi spero di imparare a superare me stessa

Smettila di cercare di essere qualcun altro

Oh, voglio solo amarti, amarti gratis, sì

Perché tutti vogliono qualcosa da me, tu vuoi solo me

Faresti meglio a credere per te che ho pianto (ho pianto, ho pianto)

Alte maree (Alte maree, alte maree)

Ti voglio così tanto, ma non puoi combattere il fuoco con il fuoco

Oh oh oh oh