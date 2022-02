Niccolò Contessa, dopo la partecipazione alla 72esima edizione del Festival di Sanremo come co-autore del brano Tuo padre, mia madre, Lucia, portato sul palco del Teatro Ariston da Giovanni Truppi, ha pubblicato un nuovo brano con il progetto I Cani, dal titolo Fiore.

I Cani – Fiore: significato della canzone

Fiore è una canzone pubblicata, per ora, solamente sul canale ufficiale YouTube de I Cani, accompagnata da un video “psichedelico”.

Il brano arriva a circa otto mesi di distanza dalla canzone Un altro dio, anche questa pubblicata solamente sul canale YouTube de I Cani.

L’ultimo singolo ufficiale de I Cani è Nascosta in piena vista, pubblicato nel 2018 e inserito nella colonna sonora del film Troppa Grazia.

Tornando a Fiore e al testo della canzone, questo brano è una presa di coscienza dell’esistenza del dolore e che, nella vita, prima o poi, tutto è destinato ad una fine.

I Cani – Fiore: testo

Se non voglio più stare

con una nuvola nera in testa

ecco cosa devo fare

ecco cosa basta fare.

Andare prima a dormire

guardare meno il cellulare

stare più dritto con la schiena

smettere di giudicare

smettere di giudicare.

Io non voglio più stare

con una nuvola nera in testa

ecco cosa devo fare

ecco cosa basta fare.

Io devo ringraziare

per ogni cosa che c’è al mondo

e poi raccogliere un fiore

sì devo uccidere un fiore.

Perché devo accettare

che tutto quanto prima o poi muore

nasce come un fiore

se ne va come un fiore.

nasce come un fiore

se ne va come un fiore.

Sono stufo di stare

con una nuvola nera in testa

ecco cosa devo fare

ecco cosa basta fare.

Andare prima a dormire

guardare meno il cellulare

e poi raccogliere un fiore

sì devo uccidere un fiore.

Perché devo accettare

che tutto quanto prima o poi muore

anche se mi fa paura

e non ci voglio pensare.

Ma non c’è niente da fare

anche se fa così male

però persino il dolore

se ne va come un fiore.

Ma non c’è niente da fare

anche se fa così male

però persino il dolore

se ne va come un fiore.

Nessuno può scappare

dalla gioia e dal dolore

no non si può scappare

dalla gioia e dal dolore.

Che nasce come un fiore

se ne va come un fiore

nasce come un fiore

se ne va come un fiore.

Nessuno può scappare

dalla gioia e dal dolore

no non si può scappare

dalla gioia e dal dolore.

Che nasce come un fiore

se ne va come un fiore

nasce come un fiore

se ne va come un fiore.