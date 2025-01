The Weeknd annulla un concerto e rinvia il nuovo album “Hurry Up Tomorrow”

L’attesissimo nuovo disco di The Weeknd, Hurry Up Tomorrow, è stato rinviato di una settimana. La scelta è stata presa dal cantante, nelle scorse ore.

L’artista sta sospendendo i suoi progetti alla luce dei devastanti incendi che stanno devastando la città di Los Angeles negli ultimi giorni. Lui stesso ha condiviso la notizia via Instagram.

Per rispetto e preoccupazione per la gente della contea di Los Angeles, il concerto del 25 gennaio al Rose Bowl è stato annullato e l’album è stato posticipato al 31 gennaio 2025

Slitta quindi di 7 giorni la data di uscita del suo sesto album in studio, “Hurry Up Tomorrow”, rispetto alla precedente giornata decisa per la pubblicazione, quella del 24 gennaio prossimo.

Hurry Up Tomorrow, le anticipazioni del nuovo disco d The Weeknd

Il disco contiene le collaborazione con Playboi Carti e Anitta. La produzione è stata curata dallo stesso Weeknd, Max Martin, Oscar Holter, Pharrell Williams, Mike Dean, Ojivolta, Twisco e Sean Solymar ed è stato promosso da tre singoli, “Dancing in the Flames”, “Timeless” (con Playboi Carti) e “São Paulo” (con Anitta). Sarà anche supportato dall’imminente film thriller psicologico con lo stesso nome. L’album è la parte finale di una trilogia, che segue i due precedenti album in studio di Weeknd, After Hours (2020) e Dawn FM (uscito nel 2022).

Ai tempi dell’annuncio della data di uscita dell’album, il 27 novembre scorso, The Weeknd ha anche rivelato un concerto “solo per una notte”, questa volta a Pasadena, in California, allo stadio Rose Bowl per il giorno dopo l’uscita, con “una produzione mai vista prima” e un palco che occuperà l’intero piano dello stadio. Il 2 dicembre 2024, lo spettacolo è stato esaurito in meno di un’ora, poiché oltre 300.000 fan hanno provato ad acquistare i biglietti. Lo spettacolo è stato annullato il 13 gennaio 2025 a seguito dei recenti incendi de quartiere di Pacific Palisades e l’album è stato posticipato al 31 gennaio 2025.