The Weeknd ha rilasciato il video ufficiale del brano How Do I Make You Love Me. La canzone è la seconda collaborazione ufficiale tra Abel e il popolare gruppo di DJ svedesi, Swedish House Mafia, dopo la loro uscita nel 2021, “Moth to a Flame”. Hanno inoltre collaborato insieme su un’altra traccia di Dawn FM, “Sacrifice”, così come sul remix del pezzo. Qui sotto potete leggere testo, traduzione e vedere il video ufficiale del brano.

How Do I Make You Love Me, Significato canzone e video ufficiale

In “How Do I Make You Love Me?”, The Weeknd entra nel genere dance-pop, lamentandosi della sua amata e chiedendosi cosa deve fare perché la loro relazione duri e perché lei possa iniziare ad amarlo, ad essere innamorata di lui. Vuole proteggerla, farle dimenticare le insicurezze nate per colpa del padre.

Potete vedere il video ufficiale di How do I make you love me cliccando qui.

Diretto da Jocelyn Charles con alcune direzioni creative provenienti da Cliqua, il video animato continua la storia raccontata a conclusione della precedente visual di “Out Of Time” di Abel, in cui è sdraiato un letto d’ospedale e un dottore, interpretato da Jim Carrey, gli mette una maschera sul viso. The Weeknd si sveglia dal suo sonno con la maschera addosso e tenta di lasciare il suo letto, ma le infermiere cercano di impedirgli di farlo inutilmente. Le cose si fanno strane quando un’infermiera strappa il braccio di The Weeknd, che poi ne avrà uno molto più piccolo, prima che salti fuori dalla finestra e si schianti sul marciapiede. I fan vengono quindi portati in un viaggio visivo selvaggio che vede The Weeknd inseguito da una falena gigante…

The Weeknd, How Do I Make You Love Me, Testo canzone

We’re goin’ back in time

I’d like to see you try

Unpackin’ thoughts through tunnels in your mind

I’ll fix you mushroom tea

And cross the restless sea

Release yourself to escape reality

It doesn’t faze you

I need a breakthrough

I only want what’s right in front of me

It’s quite unusual

Seekin’ approval

Beggin’ for it desperately

I said

How do I make you love me?

How do I make you fall for me?

How do I make you want me

And make it last eternally?

How do I make you love me? (Ooh, ah)

How do I make you fall for me?

How do I make you want me (Ooh, ah)

And make it last eternally?

I can see the real you, girl

You don’t have to hide

Forget ‘bout what your daddy said

I’ll teach you how to shine

And all the things you tolerated

Made you cold inside

But I can light you up again

Like embers of a fire

It doesn’t faze you

I need a breakthrough

I only want what’s right in front of me

It’s quite unusual

Seekin’ approval

Beggin’ for it desperately

I said

How do I make you love me? (Make you love me)

How do I make you fall for me? (How do I make you fall?)

How do I make you want me

And make it last eternally?

How do I make you love me? (Ooh, ah)

How do I make you fall for me?

How do I make you want me (Ooh, ah)

And make it last eternally?

The Weeknd, How Do I Make You Love Me, Traduzione canzone

Stiamo tornando indietro nel tempo

Mi piacerebbe vederti provare

Disimballare i pensieri attraverso i tunnel nella tua mente

Ti preparo il tè ai funghi

E attraverserò il mare inquieto

Ti libererò per sfuggire alla realtà

Non ti infastidisce

Ho bisogno di una svolta

Voglio solo ciò che è proprio di fronte a me

È abbastanza insolito

Cerco approvazione

Supplicando disperatamente

ho detto

Come faccio a farmi amare?

Come faccio a farti innamorare di me?

Come faccio a farmi desiderare

E farlo durare eternamente?

Come faccio a farmi amare? (Ooh, ah)

Come faccio a farti innamorare di me?

Come faccio a farti desiderare da me (Ooh, ah)

E farlo durare eternamente?

Riesco a vedere la vera te, ragazza

Non devi nasconderti

Dimentica quello che ha detto tuo padre

Ti insegnerò a brillare

E tutte le cose che hai tollerato

Ti ha fatto sentire freddo dentro

Ma posso illuminarti di nuovo

Come braci di fuoco

Non ti infastidisce

Ho bisogno di una svolta

Voglio solo ciò che è proprio di fronte a me

È abbastanza insolito

Cerco approvazione

Supplicando disperatamente

ho detto

Come faccio a farmi amare? (Fammi amare)

Come faccio a farti innamorare di me? (Come faccio a farti cadere?)

Come faccio a farmi desiderare

E farlo durare eternamente?

Come faccio a farmi amare? (Ooh, ah)

Come faccio a farti innamorare di me?

Come faccio a farti desiderare da me (Ooh, ah)

E farlo durare eternamente?