Stasera in tv su Rai 1 andrà in onda, in prima tv, “House of Gucci”, il film interpretato da Lady Gaga e Adam Driver. La pellicola è ispirata alla storia vera della famiglia che ha fondato Gucci, la casa di alta moda italiana diventata famosa in tutto il mondo. Il film racconta tre generazioni di Gucci attraverso tre decenni. Potere, Creatività, Ambizione, Tradimento, Vendetta e un omicidio. Tutto per il controllo della Maison che portava il nome della loro famiglia. Dopo “A star is born” e prima di “Joker 2”, ecco il secondo ruolo cinematografico della cantante, tra curiosità e news che, forse, non sapevi.

Ridley Scott ha raccontato di essere rimasto colpito dall’interpretazione di Lady Gaga in “A star is born” e di averla voluta per il suo film. Grazie alla pellicola di Bradley Cooper, Scott ha scoperto il suo talento quasi innato come attrice.

“È una produttrice poliedrica e poliedrica, davvero, oltre ad essere un’artista, une performer”

Lady Gaga si è tinta i capelli di castano e ha lavorato instancabilmente sul suo accento italiano per adattarlo il più possibile al personaggio. Questa intensa devozione ha completamente sopraffatto l’attrice.

“Sarò completamente onesta e trasparente: ho vissuto come lei [Patrizia Reggiani] per un anno e mezzo. E per nove mesi ho parlato con quell’accento… Non mi mi sono mai fermata, sono state con lei”

Nonostante la vera Patrizia Reggiani sia stata scarcerata nel 2016 dopo aver scontato 18 dei 29 anni di condanna per aver organizzato l’omicidio del suo ex marito, Lady Gaga ha deciso di non incontrarla per perfezionare al meglio la sua performance.

Il film ha ottenuto una nomination alla 94esima edizione degli Academy Awards per il miglior trucco e ha incassato oltre 153 milioni di dollari a fronte di un budget di 75 milioni di dollari.

House of Gucci tratto dal libro di Sara Gay Forden

Come riportato dai colleghi di Cineblog, il film è tratto da un libro.

Il film è basato sul libro “House of Gucci. Una storia vera di moda, avidità, crimine” di Sara Gay Forden racconta l’ascesa delle dinastia Gucci, dal negozio di pelletteria di Guccio Gucci all’inizio del 1900 all’acquisizione da parte di InvestCorp della società multimilionaria nel 1993 fino all’omicidio di Maurizio del 1995 da parte della sua ex moglie Patrizia Reggiani Martinelli, interpretata da Lady Gaga, condannata inizialmente a 29 anni di prigione come mandante dell’omicidio dell’ex marito poi ridotti e confermati a 26 in appello e cassazione. Nonostante la sentenza Martinelli alla fine ha avuto una riduzione della pena e nel 2016 è stata scarcerata per buona condotta. Inoltre, Martinelli in seguito ha ricevuto un enorme risarcimento dalla tenuta di Gucci, rendendo ironicamente il suo tempo in prigione estremamente redditizio.

House of Gucci, cast

Lady Gaga: Patrizia Reggiani

Adam Driver: Maurizio Gucci

Jared Leto: Paolo Gucci

Jeremy Irons: Rodolfo Gucci

Jack Huston: Domenico De Sole

Salma Hayek: Giuseppina Auriemma

Al Pacino: Aldo Gucci

Camille Cottin: Paola Franchi

Reeve Carney: Tom Ford