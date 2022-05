Horror, Naska: testo, video, significato della canzone

Porta per titolo, ‘Horror’, il nuovo singolo di Naska. Il video ufficiale della canzone, in poche ore, è finito in tendenza su Youtube.

Cliccate sulla foto, in basso, per vedere il video ufficiale della canzone.

Ecco il testo di ‘Horror’:

Non dirò cazzate anche se è facile

Sarò per stavolta sincero con te

Sarebbe un peccato se scegliessi me

Là fuori chiunque è migliore

E sai che

Non ci sarò per i tuoi compleanni

E sarò la sigaretta che fumi nervosa

Sarò quello stronzo che tua madre odia

Perché sa che per lui piangi in camera da sola

E sarò sempre in ritardo quando sarai pronta

Su di te sarò accasciato perché sarai sobria

E magari adesso vattene, fatti un favore

Perché ti meriti di meglio di una brutta storia

Non ti ho promesso niente, ma ti aspetti il doppio

E finisce che mi tieni la testa se sbocco

E come fai ad aspettarti qualcosa da uno come me

Che non ha un cazzo da perdere

E stai lontana da me

Non andrà mai a finire bene

Sciogli quello che ti lega a me

O cadremo a fondo insieme

E ha ragione la tua amica,

sono irrecuperabile

Uno scappato di casa

per il quale non piangere

Ti sta bene tutto addosso

Tranne il mio braccio attorno

Ed io sarò di ogni tuo male causa

Sarò la pioggia fredda

al giorno della tua laurea

E sarò la chiave rotta nella serratura

Sarò sempre lontano quando avrai paura

Non ti ho promesso niente,

ma ti aspetti il doppio

E finisce che mi tieni la testa se sbocco

E come fai ad aspettarti

qualcosa da uno come me

Che non ha un cazzo da perdere

E stai lontana da me

Non andrà mai a finire bene

Sciogli quello che ti lega a me

O cadremo a fondo insieme

Non andrà mai a finire bene

Sciogli quello che ti lega a me

O cadremo a fondo insieme

Lo sto dicendo per te o forse perché

Voglio che mi vuoi morto

Come lo scemo degli horror

Da solo mi sono accorto che

Se stai lontana da me

Non andrà mai a finire bene

Sciolgo quello che mi lega a te

O cadremo a fondo insieme

Non andrà mai a finire bene

Sciogli quello che ti lega a me

O cadremo a fondo insieme.