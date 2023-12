Hoodrich è la nuova canzone di Artie 5ive e Rondodasosa, disponibile da venerdì 8 dicembre 2023. Prodotto da HOODINi, a seguire potete leggere testo e significato del brano.

Artie 5ive e Rondodasosa, Hoodrich, Significato, Ascolta la canzone

“Supporto chi spacca, punto, Ma io non supporto i venduti! canta come suo personale mantra Rondodasosa. Non è mai stato una groupie di qualcuno ma sostiene chi è accanto a lui e merita stima,

Artie 5ive e Rondodasosa, Hoodrich, Testo della canzone

Gangsta music

Sono ricco nell’hood, Hoodrich (What?)

Steppiamo d’inverno, Woolrich

Non ho tempo per le tue bullshit

Non sono mai stato una groupie

Supporto chi spacca, punto

Ma io non supporto i venduti

La mia merd@ diventerà culto

Sto fittando Mike Amiri (Alright)

Tu sei serio? Are you really? (Pow)

Burattini mossi da fili (Yeah)

I tuoi amici copiano i miei amici (Facts), yeah

Bitch ass, fanculo la tua cliqua, siete bitch ass

Bitch ass, digli che sto cercando la sua sister

Finita la serata pull uppiamo dalle stripper

Lancio soldi in aria finché si fanno le cinque

Zaza strong, non la fumo più dal bong (Ah, ah, ah) (Crr)

Il mio amico ha il giro, spero solo non l’arrestino (Pow, pow, pow)

Tempismo pessimo, toc-toc-toc

Faccio il boss, mi circondo di thot (Ah)

Hip hop, parlano di hip hop e sono quarantenni con la fissa per lе bimbe (What the fuck?)

Baracchino, bamba, birre

Sono un tabacchino, ma non vеndo sigarette (Crr, crr, crr), non vendo le cannette

Coi pali in contanti con pezzi da cinque vendevo le pasticche perché era easy

Sto con la più figa, so che un po’ m’invidi (Ehi)

Fumo la più forte, so che vuoi due tiri (Psst)

Niente più Backwood, ora solo loose-leaf

Ho tre g dentro un Russian Cream (Rrah)

Tutta Italia ha già visto Hoodrich (Rrah)

Questa è un’edizione 3D (Rrah)

Gangsta music

Sono ricco nell’hood, Hoodrich (What?)

Steppiamo d’inverno, Woolrich

Non ho tempo per le tue bullshit

Non sono mai stato una groupie

Supporto chi spacca, punto

Ma io non supporto i venduti

La mia merd@ diventerà culto

La nostra merd@ è vera, no fake shit (No)

Arriva direttamente dalle basement (Da qua)

Arriviamo, papponi nel club, bitch

E t’insegnamo ad essere un rapper

Voglio una bionda come Alabama

Facciamo musica in strada certificata (Grr-pow)

Insieme ad Artie in una villa, armi, bitches, once di ganja

Once di ganja, droghe, p0rche

Sander pull uppa di mattino col Porsche (Grr)

Mangio waffles, chicken, Roscoe’s

Compro oro e chiedo lo sconto

Hoover, Huston, hustle, siamo cavalli di razza: Broncos

Michael Jordan, Rondo è pazzo

Stasera è arrivato in Rolls-Royce (Già, già, già)

Gangsta music

Sono ricco nell’hood, Hoodrich (What?)

Steppiamo d’inverno, Woolrich

Non ho tempo per le tue bullshit

Non sono mai stato una groupie

Supporto chi spacca, punto

Ma io non supporto i venduti

La mia merd@ diventerà culto

Gangsta music

Sono ricco nell’hood, Hoodrich (What?)

Steppiamo d’inverno, Woolrich

Non ho tempo per le tue bullshit

Non sono mai stato una groupie

Supporto chi spacca, punto

Ma io non supporto i venduti

La mia merda diventerà culto