Holy Francisco viene chiamato in studio da Rudy Zerbi, davanti alla sua insegnante Anna Pettinelli. Insieme a loro ci sono anche alcuni ragazzi e ragazze.

Entra anche Carlo di Francesco come giudice esterno. A prendere la parola è Zerbi:

“Sono ragazzi e ragazze che tu hai messo un pallino, che significa “Mi piace, mi interessa, potrei anche fare una sfida”. Noi tutti abbiamo la responsabilità di cercare il miglior talento. Io vorrei che oggi, Carlo ascoltasse Holy che canta una canzone, sentendo poi un brano di ognuno di questi ragazzi che tu hai pallinato… e che ci dicesse se uno di loro è migliori di Holy”.

Anna Pettinelli replica:

“Se sei convinto di quello, perché non lo metti in sfida? Si tratta di avere una potenzialità e una personalità. Perché non provi a buttarlo fuori tu?”

Holy Francisco commenta:

“Quante volte, negli anni, hai detto a qualcuno che deve crescere?”

Rudy però ribatte:

“Non ce l’ho con te. Hai il diritto di non avere le idee chiare artisticamente. Chi non sta facendo bene il suo lavoro è la tua insegnante”.

Il cantante interpreta il suo inedito, Tananai (invece del brano di Chiello richiesto da Zerbi). Poi gli chiede di interpretare un altro suo inedito, diverso dal precedente. Ma lui non ricorda bene il pezzo…

La prima ad esibirsi è Giulia. Il commento di Carlo di Francesco:

“Io sono chiamato a giudicare la musica, il cantante. Il mio è un giudizio personale. Questa è una bella esibizione, mi piace molto”.

La seconda è Selma.

“Trovo meglio Selma” risponde il giudice esterno.

Anna Pettinelli non ci sta:

“Non sono nemmeno paragonabili al mondo di Holy Francisco…”

Per Carlo di Francesco non è solo quella questione ma anche l’emozione. “Mi piace abbastanza Holy. Ma se siamo qua a dire ‘Uno o l’altro’…”

Carlo ha preferito solo una volta -su cinque- Holy Francisco.

“Spero che quello che è accaduto oggi ti faccia prendere decisioni che non stai prendendo solo per la tua ostinazione. Se non dovessi prendere alcuna decisione… una domandina dovresti fartela”

Ma la Pettinelli non molla.

“Io vedo un barlume di genialità in lui. Ritengo che Francisco possa dare. Se non porterà dei risultati, deporrò questa mia volontà. Esporlo a questa situazione, non era necessario. Non si fa a un ragazzo di 18 anni”

Holy Francisco rientra in casetta con l’intenzione di fare le valigie.

“Sono venuto qua per farmi prendere per il cul*?”