“Ho il morbo di Parkinson”, la confessione del musicista è un fulmine a ciel sereno

Una notizia che ha toccato profondamente i fan di tutto il mondo è arrivata nelle scorse ore dalla Norvegia: Morten Harket, storica voce degli A-ha, ha rivelato pubblicamente di essere affetto dal morbo di Parkinson.

L’annuncio è stato diffuso con una dichiarazione ufficiale sul sito della band in cui lo stesso artista, oggi 65enne, racconta con lucidità e rispetto per il suo pubblico le ragioni di questa scelta. “Questa non è la notizia che qualcuno vorrebbe dare al mondo, ma eccola: Morten è affetto dal morbo di Parkinson”, si legge nel comunicato.

La notizia, arrivata tempo fa, è rimasta a lungo una questione privata, condivisa solo con la cerchia più ristretta del cantante. Ora però Harket ha deciso di parlarne apertamente spinto anche dalla necessità di gestire pubblicamente gli effetti della malattia sulla sua attività artistica.

Un annuncio difficile

Il tono usato per il comunicato è toccante e autentico e svela un messaggio diretto di Harket ai suoi fan: “È un giorno di tristi notizie per il mondo degli A-ha. Avere saputo della diagnosi di Morten da tempo non attenua la forza del colpo, né diminuisce l’impatto che ha avuto, e continuerà ad avere, su di noi, come persone e come band”, si legge.

“I nostri pensieri sono innanzitutto rivolti a Morten e alla sua famiglia, in un momento difficile per adattarsi ai cambiamenti che questa condizione ha portato nelle loro vite”. La band ha tenuto inoltre a ringraziare tutti per il modo in cui le loro canzoni sono state accolte in questi anni e hanno specificato di ritenersi fortunati per il fatto che “le persone continuino a trovare significato, speranza e gioia nella nostra comune eredità musicale”.

Le future attività legate degli A-ha, ha comunicato la band, saranno adattate alla situazione di Morten, “ma insieme lavoreremo per cercare di trovare il modo di darvi il meglio di noi stessi. Grazie a tutti per il vostro supporto, le vostre gentili parole e la vostra considerazione”.

Il messaggio di Morten

In un messaggio personale, Morten ha detto di aver accolto la diagnosi con serenità, ispirandosi all’atteggiamento pragmatico di suo padre oggi 94enne. “Non ho problemi ad accettare la diagnosi”, ha detto. “Una parte di me voleva rivelarlo. Come ho detto, riconoscere la diagnosi non è stato un problema per me; è il mio bisogno di pace e tranquillità per lavorare che mi ha bloccato”.

Harket ha parlato apertamente anche delle sue sfide quotidiane e del difficile equilibrio tra gli effetti positivi dei farmaci e i loro effetti collaterali, oltre alla fatica di mantenere il controllo su un corpo che non risponde più come un tempo. Grazie però a una terapia sviluppata presso la Mayo Clic degli Stati Uniti , i sintomi sono stati parzialmente contenuti.

Conosciuto in tutto il mondo per il suo falsetto e per il brano cult Take On Me, Harket è padre di sei figli e ha sempre tenuto la sua vita personale lontano dallo sguardo dei media. È stato sposato con Camilla Malmquist, da cui ha avuto tre figli, e ha avuto altre relazioni da cui sono nati gli altri figli.