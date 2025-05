“Ho avuto una psicosi e…”. Lady Gaga, la confessione della cantante. Come sta oggi

Questo è un periodo d’oro per la cantante e attrice Lady Gaga, che ha ricevuto un nuovo riconoscimento. Alla popstar è infatti spettato lo Sport Emmy Award per sua interpretazione al Super Bowl di Hold my Hand. L’artista si è infatti esibita in Bourbon Street, a New Orleans, interpretando il brano di Top Gun: Maverick in ricordo delle vittime dell’attacco di Capodanno che ha causato 14 vittime. Un’interpretazione intensa e ricca di sentimento – la sua – che ha commosso tutto il pubblico. Negli anni ha saputo di certo costruirsi una carriera di tutto rispetto: alle spalle ha infatti già 14 Grammy Award, oltre che un Premio Oscar ottenuto per il brano Shallow, colonna sonora del film A Star is Born.

Le manca solamente un Tony Award per entrare di diritto nell’Olimpo degli artisti EGOT, cioè di coloro che vantano la vittoria di Emmy, Grammy, Oscar e Tony.

La confessione sul passato

La cantante americana è intanto impegnata con la promozione del suo nuovo disco Mayhem e, durante un’intervista rilasciata per il New York Times, ha rivelato un dettaglio sul passato che non era mai stato raccontato. “Ho avuto una psicosi” – ha infatti confessato – “Non sono stata profondamente in contatto con la realtà per un bel po’. Questo disturbo mi ha tolto dalla vita alla grande“. L’artista ha anche detto di aver trovato un modo per integrarsi pienamente con il suo personaggio, cioè quello di Lady Gaga. Per lei è infatti stato difficile trovare un equilibrio tra quest’ultima e la persona che è nella sua vita quotidiana. Ha infatti affermato: “Ho trovato un modo per bilanciare la mia gentilezza personale con l’intensa presenza scenica e la ferocia di Lady Gaga. Ho dovuto imparare a tenere in mano queste due cose e non farli entrare in guerra tra di loro“.

Sembrerebbe che ora la situazione si sia distesa e che la cantante viva più serenamente. Lei stessa ha svelato di essersi ripresa dopo tanti anni di lavoro. “È stato un periodo difficile” – ha concluso – “Mi sentivo come se avessi qualcosa di cui vergognarmi. Ma non credo che dovremmo vergognarci se attraversiamo dei momenti così. Vorrei solo dire che può andare sempre meglio. Per me ha funzionato, e ne sono grata“.

Lady Gaga e il rapporto con l’Italia

Nel corso di un’intervista rilasciata per Il Corriere della Sera, l’artista ha inoltre ammesso di essere italiana e di esserne orgogliosa. “Amo la mia famiglia” – ha detto – “Amo cucinare. Adoro preparare da mangiare per le persone che amo: a casa mia e di Michael il posto più importante è la cucina“. Il suo piatto italiano preferito? Pasta col sugo di finocchi. “Mi ricordo quando mia nonna li tagliava e li portava in tavola”, ha infine concluso lei.