A partire dal prossimo 16 ottobre, sarà disponibile il primo album ufficiale da solista di Highsnob, il rapper spezzino che, già nel 2018, pubblicò un progetto da solista indipendente intitolato Bipopular che debuttò nella top 15 della classifica Fimi degli album più venduti in Italia.

L’album, che verrà pubblicato su etichetta Epic Records/Sony Music, si intitola Yang e sarà disponibile in versione fisica e digitale. Yang è già disponibile sia in pre-order che in pre-save.

Il singolo di lancio di Yang è Per odiarti non ho tempo, singolo che ha visto sostanzialmente la reunion dei Bushwaka, il duo rap composto da Highsnob e Samuel Heron, scioltosi nel 2016.

Yang contiene altri due singoli già pubblicati, il singolo estivo Bugie da Bere, che vede la partecipazione della cantante Pacestema, e Wannabe Vol. 3, il terzo capitolo dell’omonima saga rap, iniziata nel 2018, che vede la partecipazione, per la terza volta, di Junior Cally e anche di Enzo Dong (Wannabe Vol. 2 è stata pubblicata nel 2019).

Per il suo primo album ufficiale da solista, però, Highsnob ha collaborato anche con Nitro, Mambolosco (con cui ha già collaborato per il singolo 23 coltellate) e Axos.

Per quanto concerne le produzioni, invece, il rapper spezzino ha lavorato insieme a Tradez, Aaron Loud, Luke Giordano, Dat Boi Dee e Iv Eight.

Di seguito, trovate la tracklist di Yang.

Highsnob – Yang: la tracklist

1. Too Much

2. No Boyfriend

3. Balaclava feat. Nitro

4. Bad Bitch feat. Mambolosco

5. Per odiarti non ho tempo feat. Samuel Heron

6. Uber Black

7. La Rovina feat. Axos

8. Rooftop

9. Bugie da Bere feat. Pacestema

10. Wannabe Vol. 3 feat. Junior Cally, Enzo Dong

11. Yin & Yang