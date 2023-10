“Credo sia arrivato il momento di levarmi un bel sassolino dalla scarpa”. Così Highsnob inizia una lunga confessione via Instagram Stories, prima di rilasciare con il brano rivolto a Junior Cally, “Caro Junior“, e smentendo l’addio alla musica di pochi giorni fa.

“Avevo un amico, uno che non aveva né un soldo né uno stream. Me lo porto a Milano. Me lo allevo giorno e notte e gli passo tutti i miei follower. Diventa famoso con i miei feat.

Il suo nome lo sapete, una delle persone più misere che io abbia mai incontrato in vita mia. L’ho sentito augurare il can*ro ai suoi amici, al suo manager, a suo fratello, gli ho visto organizzare la cena dei cretini. Una cena dove insieme ad altri lobomotizzati prendevano di mira una persona con problemi mentali e la bullizzavano davanti a tutti. L’ho visto sputtan@re fidanzate, amici, rapper, facendo girare video foto intime nei gruppi privati (ne ha anche uno mio).

Gli ho visto fare davvero le peggio cose e sapevo che per il successo sarebbe stato disposto a tutto.

Highsnob poi continua:

“Nel 2020 io oltre al lavorare al mio album stavo lavorando anche a un album insieme a lui. Per fare quell’album, mi convince a non firmare un contratto da mezzo milione di euro perché dovevo firmare nella sua stessa etichetta discografica altrimenti (a detta sua) non ci avrebbero fatto fare l’album insieme. Io accetto e di tutta risposta, mi molla e se ne va a Sanremo costringendomi a firmare un deal da 70.000 euro.

Carico per l’hype che credeva di prendere non risponde più al telefono, sparisce. Ma il karma torna immediatamente a bussargli alla porta. Prima si schianta in macchina (quella sera mi chiamò circa 20 volte per andare con lui ma non ci sono andato). Subito dopo parte la shitstorm per le sue frasi misogine all’interno delle sue canzoni.

Sanremo e il brano gli vanno male e si deprime, si chiude in casa. La ragazza lo lascia e secondo voi chi c’era a tenergli il moccolo? Sempre quell’idiota di Mike. Perché gli volevo bene.

Ritorniamo a fare l’album in estate 2020, facciamo un sacco di serate assieme e io ricomincio volentieri a lavorare sulla nostra musica (piccola ma doverosa premessa, lui non sa fare nulla in studio, non è capace a prendere una nota nemmeno con l’AIe vi dico di più: quando fece il suo real talk non riuscì a registrarlo e se lo registrò in studio a Roma, Avete capito bene, il suo primo real talk e registrato a casa. Alla faccia di tutti gli altri rapper che se lo sono rappato live come me, poveri str0nzi!)

Highsnob e “Abbi cura di me”: “Un brano totalmente mio”

Il cantante va avanti con il suo racconto:

In questa nuova musica avevo abbozzato anche “Abbi cura di te” un brano totalmente mio. E con il quale pensavo di andare con lui a Sanremo. Lui li sopra ha fatto sola la sua strofa che ho prontamente tolto.

Esce il mio album, arriva la seconda ondata di Covid, il mio disco Yang va male e lui comincia ad allontanarsi per l’ennesima volta. Non mi dice nulla per due mesi, mi fa lavorare da solo sull’album millantando che sta “lavorando” anche lui a delle idee.

Non ci crederete ma a Capodanno gli faccio gli auguri. Non mi risponde e dopo 15 giorni droppa un singolo da solo (vi ricordo che avevamo un accordo da firmare per fare un album assieme).

E arriva l’affondo finale con la fine di un’amicizia:

Da quel momento termino il mio rapporto con questo subumano e spendo le ultime energie per superare questa ennesima cantonata e vado avanti per la mia strada. A quel punto sono fuori dalla Major e sono indipendente e lui è ancora lì. Lui prova ad entrare a Sanremo e non lo prendono mentre io entro con “Abbi cura di te”.

Quando la notizia esce, lui rosica molto, sapeva di non avere chance legali perché il brano era mio. Ma aveva bisogno di attenzioni quindi mi manda lo stesso gli avvocati, provando a denunciarmi per giustificare il suo dissing che come potrete immaginare invece è stato fatto per farmi vivere una shitstorm come quella che aveva vissuto lui due anni prima, tirandolo fuori esattamente un giorno prima di Sanremo.

(Qui il brano del 2022, CARO MIKE)

Adesso, passato del tempo, volevo mettere un punto a questa storia. Il karma ha fatto già il suo corso. Adesso gioca a padel e fa le pubblicità per le angurie insieme a Pupo.

Sempre poco fa, via Instagram, Highsnob ha continuato a parlare di Junior Cally:

“Ah dimenticavo, la storia della rehab che raccontò è totalmente finta. Ma la propose anche a me per promuovere il nostro futuro album. Lo mandai a fancul0. visto che soffrivo davvero di quei problemi. Mi è dispiaciuto vedere tutti i suoi fan e le testate giornalistiche dispiaciuti per tutte le cazz*te che vi ha fatto bere. E gli auguro tanto di trovarsi in tutte le condizioni sulle quali ha lucrato.

Sia chiaro, tutte le cose dette su di me da lui sono finte, tutte. Tranne quella dove dice che mi ha regalato un paio di scarpe, è vero. Me le regalò per il compleanno. Mi ha diffamato in ogni modo in questo anno di interviste e in ogni tipo di portale. Ho tanto di quel materiale per togliegli la casa se lo denunciassi. Ma sa che sono uno di parole e non lo farei mai.

Il dissing era la maniera giusta per chiudere sta buffonata che non ho cercato in nessun modo. Il karma, anche stavolta, farà il suo corso”