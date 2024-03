Appuntamento con Heroes Festival 2024, la manifestazione prodotta da Music Innovation Hub, al fianco dell’Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile (ASviS), in collaborazione con UN SDG Action Campaign. Questa edizione, la quarta, sarà un festival musicale diffuso che attraverserà l’Italia nel mese di maggio, in corrispondenza dell’ottava edizione del Festival dello Sviluppo Sostenibile (7 – 23 maggio, concerto di chiusura venerdì 24 maggio), di cui Heroes diventerà ambasciatore e megafono. Ecco i primi appuntamenti annunciato con i relativi ospiti.

Saranno Lucio Corsi, Casino Royale (in formazione anche la cantautrice Marta Del Grandi) e COSMO i protagonisti dei primi appuntamenti annunciati, che faranno tappa rispettivamente a Bologna (16 maggio – DumBo) e a Palermo (21 maggio – Spazio Averna). Gli artisti saranno immagine e portavoce, heroes, dei valori della sostenibilità e dell’inclusività che da sempre sono pilastro portante del festival. Ma Heroes 2024 non si fermerà qui: presto verranno infatti annunciati nuovi appuntamenti.

Heroes Festival 2024, dove

Le venue prescelte sono location dal riconosciuto valore sociale e culturale, poli di aggregazione della comunità locale; attraverso il viaggio di Heroes Festival da nord a sud dell’Italia, Music Innovation Hub si prefigge di comunicare un’interpretazione delle città e del loro contesto in modo differente, attraverso ciò che la musica contribuisce a creare nell’immaginario collettivo delle stesse città scelte. Ogni appuntamento è realizzato in collaborazione con un importante interlocutore locale e intende valorizzare gli Obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030.

Nella data del 16 maggio 2024 con Lucio Corsi e Casino Royale si terrà al Dumbo di Bologna.

Il 21 maggio, invece, nell’appuntamento con Cosmo, appuntamento allo Spazio Averna a Palermo.

Negli anni, Heroes ha consolidato la sua identità di festival musicale mainstream a forte impatto sociale. La prima edizione (2020), è stata dedicata al sostegno dei lavoratori e delle lavoratrici dello spettacolo, con la partecipazione di 40 artistə e la raccolta di quasi 1 milione di euro devoluti al fondo COVID-19 Sosteniamo la Musica. Nel 2021, Heroes si è battuto per la gender equality, coinvolgendo 12 artistə e raccogliendo 120.000 euro per il progetto globale Mission Diversity. L’edizione 2022, Heroes Festival per il Pianeta, ha visto Elisa come protagonista ed è riuscita a raccogliere oltre 150.000 euro donati a Legambiente per il progetto europeo Life Terra. Nel 2023 l’attenzione è stata rivolta alla Riduzione delle Disuguaglianze e al fianco di Dardust hanno partecipato numerosi artisti emergenti per la rivalorizzazione dell’area periferica di Bagnoli, Napoli.

Heroes Festival 2024, biglietti

I biglietti per Heroes Festival 2024 sono disponibili solo su DICE a partire da oggi mercoledì 20 marzo.

Ulteriori informazioni e aggiornamenti su: heroesfestival.it (clicca qui).