Hayley Williams pubblica il nuovo album Ego Death at a Bachelorette Party: un capitolo intenso e indipendente

“Non è facile essere la cantante di un gruppo rock, ogni tanto mi sento in crisi senza alcun bisogno di essere in crisi mentre altre volte mi ritrovo in affanno solo perché sono una maledetta perfezionista. Quindi ogni tanto devo staccare la spina da me stessa e capire chi sono o cosa potrei essere se solo decidessi di essere qualcosa di diverso…”

Essere Hayley Williams

Lo dice Hayley Williams, 37 anni a dicembre. E in effetti non deve essere uno scherzo essere la voce e la leader – termine che lei non sopporta e che respinge dicendo ‘sono solo la cantante…’ di un gruppo amato come i Paramore. Tant’è che oggi, reduce da due anni di accelerazione costante e continua che l’hanno vista pubblicare un album splendido come This is Why, il sesto con la band – perdere completamente la voce e soffrire molto per riacquistarla per poi andare in tour con il gruppo ma anche come punto di forza dello show di Taylor Swift per quasi sei mesi, Hayley ha deciso di prendere una pausa dalla sua dimensione di gruppo e tornare a realizzare qualcosa per conto proprio.

Terzo disco solista per Hayley Williams

Hayley quattro candidature al Grammy con i Paramore e una per conto proprio con il rapper BoB per Airplane, ha ufficialmente pubblicato il suo nuovo lavoro solista dal titolo Ego Death at a Bachelorette Party. L’album, il terzo del suo repertorio individuale, è uscito ieri e raccoglie i 17 brani che l’artista aveva diffuso a sorpresa sul suo sito nelle scorse settimane, con l’aggiunta di un’inedita e intensa traccia dal titolo Parachute.

Era evidente che qualcosa cuocesse in pentola in considerazione delle canzoni, prodotte con molta cura che una dopo l’altra avevano fatto capolino sulla sua pagina ufficiale on line.

La versione fisica del disco arriverà sugli scaffali il 7 novembre, con edizioni speciali in vinile colorato. UN disco che è un nuovo inizio per la Williams: che dopo la conclusione del contratto ventennale con la Atlantic, ha scelto di fondare la propria etichetta, battezzata in modo piuttosto ironico Post Atlantic.ù

La genesi di Ego Death at a Bachelorette Party

Hayley Williams ha sempre preteso libertà e indipendenza artistica evidenziando un carattere forte ed estremamente determinato. Idee che si sono riflesse nel lavoro dei Paramore e che ora hanno dato vita a una fase creativa intensa e molto atipica.

Hayley ha scritto tutte le canzoni, si è fatta aiutare nelle produzioni da Daniel James, e dopo avere inciso tutto con strumenti analogici è andata in sala per incidere tutto da capo con i musicisti che da tempo lavorano con lei e che l’hanno anche affiancata nei suoi tour da sola, Robert Jones e Joey Howard. Un bel disco al quale va aggiunto un inedito assoluto, Parachute che la cantante ha proposto a sorpresa al termine di una sua bella intervista su BBC Radio 1 e che dovrebbe essere pubblicata come singolo.

Un album tra introspezione e trasformazione

Nei testi, Hayley affronta temi profondi come la fragilità emotiva, la fine di legami personali e la ricerca di sé. Non mancano i riferimenti a momenti complessi della sua vita privata, inclusa la presunta rottura con il chitarrista dei Paramore, Taylor York, che aveva confermato la relazione con lei nel 2022.

Taylor, che fa parte della band dal 2008, e Hayley continuano a lavorare insieme nei Paramore e a giudicare da alcuni testi scritti da lei la storia sarà anche finita, ma non sepolta. Il brano I Won’t Quit On You appare come una dichiarazione di resistenza e determinazione, un controluce ottimista a una storia che si è chiusa.

La speranza a questo punto è anche quella di vederla dal vivo. Hayley Williams non va sul palco per conto suo da una vita. Aveva in programma in tour nel 2020 ma tutto fu sospeso e rinviato a causa del Covid. Quest’anno aveva inserito in calendario cinque show: ma ha preferito rinviarli e lavorare sul suo materiale inedito che a questo punto è pubblicato.

Il percorso solista e oltre

Ego Death at a Bachelorette Party segue Petals for Armor (2020) e Flowers for Vases / Descansos (2021), confermando la volontà di Williams di esplorare universi paralleli rispetto alla sua band. Nel frattempo, il nuovo progetto solista ha riaperto interrogativi sul futuro del gruppo spesso messo in discussione in passato, soprattutto quando la Williams aveva deciso di dire basta: per fortuna non in termini definitivi.

La tracklist completa di Ego Death at a Bachelorette Party:

Ice In My OJ

Glum

Kill Me

Whim

Mirtazapine

Disappearing Man

Love Me Different

Brotherly Hate

Negative Self Talk

Ego Death At A Bachelorette Party

Hard

Discovery Channel

True Believer

Zissou

Dream Girl In Shibuya

Blood Bros

I Won’t Quit On You

Parachute