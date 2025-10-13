Hayley Williams con David Byrne a New York: live a sorpresa, nuova canzone per The Twits e risposta a Kid Rock

New York, sera di venerdì 10 ottobre: David Byrne invita sul palco del Radio City Music Hall Hayley Williams, frontwoman dei Paramore, trasformando il concerto in un dialogo intergenerazionale.

I due eseguono What Is The Reason For It?, brano incluso nel recente album solista di Byrne Who Is The Sky?, e una versione condivisa di Hard Times, singolo Paramore del 2017 che l’ex Talking Heads aveva reinterpretato per il Record Store Day 2024. L’intesa scenica, tra ironia e precisione ritmica, conferma un rapporto artistico ormai saldo e in piena evoluzione.

Open The Door: la nuova collaborazione per The Twits

Nelle stesse ore è arrivato Open The Door, nuovo brano firmato dalla coppia per la colonna sonora dell’adattamento animato di Roald Dahl, The Twits, in uscita su Netflix venerdì prossimo, 17 ottobre.

Il pezzo — uno dei tre scritti e prodotti da Byrne per il film — nasce come canzone dei titoli di coda, pensata per restituire un contrappunto emotivo alla satira caustica della storia: “Dopo tutta la maleducazione dei coniugi Twit, è utile ricordare anche il cuore e la connessione”, ha spiegato Byrne.

Hayley Williams, ispirata dall’arco narrativo del personaggio Beesha, ha contribuito alla stesura dei testi, chiudendo il cerchio di un’esperienza che lei stessa ha definito “surreale e divertente”.

Dalle collaborazioni in studio al palco (e ritorno)

Negli ultimi mesi Byrne e Williams hanno incrociato più volte i rispettivi mondi: i Paramore hanno celebrato i Talking Heads con una cover di Burning Down The House per il 40esimo di Stop Making Sense, mentre Byrne ha rilanciato il repertorio della band di Nashville con alcune letture personali.

L’incastro di New York segna un passaggio naturale: la scrittura condivisa diventa performance, e la performance rilancia i brani al centro della conversazione pop, a ridosso del debutto del film e delle prossime tappe del tour mondiale di Byrne.

La replica a Kid Rock e il caso Wallen

In parallelo alla musica, Williams ha risposto sui social a Kid Rock, che in un’intervista aveva ironizzato sulle “ragazze di Nashville coi capelli blu” riferendosi ovviamente alla cantante.

Il botta e risposta arriva dopo che la cantante, in un podcast, ha identificato nel “racist country singer” citato nel suo brano Ego Death At A Bachelorette Party un chiaro riferimento a Morgan Wallen. Con una storia Instagram dal tono sarcastico e autobiografico, Williams ha ribaltato la retorica dell’attacco, ricordando quando da bambina le fu “vietato” Kid Rock dalla chiesa battista del suo paese.

Hayley Williams, un album solista

La doppia mossa — nuova canzone per una produzione globale e duetto in una delle venue simbolo di New York — rafforza la percezione di centralità di Hayley Williams come voce autorevole del pop contemporaneo: capace di attraversare generi e generazioni, di duettare con un’icona art‑pop come Byrne e, allo stesso tempo, di guidare la conversazione sul ruolo sociale degli artisti.

Il tutto in vista dell’uscita fisica del suo album solista Ego Death At A Bachelorette Party atteso per novembre.