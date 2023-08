Hated è il nuovo singolo di Yungblud, un brano rilasciato il 25 agosto 2023. A seguire tutte le informazioni sul pezzo autobiografico, testo, traduzione e significato della canzone.

Yungblud, Hated, Significato canzone, audio e video

Yungblud ha rivelato di essere stato molestato da un medico quando era bambino e ha parlato del suo trauma prima dell’uscita del suo nuovo singolo “Hated“.

In un lungo post sui social media, il cantante il cui vero nome è Dominic Harrison, ha detto che la violenza è avvenuta quando aveva sette anni. Ha detto di non averlo mai detto a nessuno finché non lo ha ammesso al suo produttore mentre scriveva “Hated”, che ha descritto come “la cosa più personale che abbia mai pubblicato”:

“Quando avevo sette anni sono stato molestato da un medico. Non l’ho mai detto a nessuno finché non ho detto al mio produttore quando questa canzone ha iniziato a uscire. Questa è la cosa più personale che abbia mai pubblicato. Questo non vuol dire che sia gentile o delicata, tutt’altro. È un grido di battaglia e un’esposizione dell’anima. La canzone parla in definitiva di liberarsi da brutte esperienze e traumi, trovare forza interiore, riconoscere il proprio passato, accettare il dolore e avere il coraggio di non lasciare che definisca il proprio futuro”

E poi conclude:

“Devi uccidere qualcuno per essere qualcuno che vuoi essere. Devi toccare il fondo e vivere attraverso tutte le stronzate a cui nessuno crede. Prima devi ferire alcune persone, ma prima alcune persone avranno sete di vederti sanguinare. Ed è allora che sai di avercela fatta. Quando sei odiato. Hated, fuori domani”

CLICCANDO QUI POTETE VEDERE IL VIDEO UFFICIALE DI ‘HATED’ DI YUNGBLUD

Yungblud, Hated, Testo della canzone

Alright kid, how’s life?

‘Bout time that we spoke

Let’s talk about the day when you were seven years old

The doctor took your little dick out

Put it straight down his throat

You never said a word to anybody

No one was told

Your mum was in the same room she was dying to know

Why when the curtain opened up you were white as a ghost

She’s probably finding out now in the line to your show

Why you’ll never trust a guy in a tie and a coat

But you don’t want to do what your daddy did

Bury it deep down, keep it under your skin

So you put pen and paper

Made a verse of it

And you murdered it

And the chorus wеnt

You gotta kill somebody

To be somebody

To bе who you want to be

You gotta hit rock bottom

To live through all the shit nobody believes

You’re gonna hurt some people

But first some people will thirst on watching you bleed

And that’s when you know that you made it

You made it

When you’re hated

Fast forward and before you

Know the album’s out

Crowds loud sold-out shows

But right now as far as popular opinion goes

You’re a posh, queer-baiting, indulgent arsehole

Spits beer on the kids while infecting their earholes

Mate, that’s why you’ve been sent here, to fuck with the fearful

Tits out, fuck boys in the back of the vehicle

Tracksuits, lipstick got the Catholics tearful

But you don’t want to do what your daddy did

Bury it deep down, keep it under your skin

So you put pen and paper

Made a verse of it

And you murdered it

And the chorus went

You gotta kill somebody

To be somebody

To be who you want to be

You gotta hit rock bottom

To live through all the shit nobody believes

You’re gonna hurt some people

But first some people will thirst on watching you bleed

And that’s when you know that you made it

You made it

When you’re hated

Alright, you thought that was it?

Nah, don’t get cocky, we haven’t even started yet

You go back and forth from your North American tour

Your sister can’t even look at you

She won’t open the door

The story you told was only partially yours

You outed her in a magazine

Who the fuck do you think you are?

You forgot your family listens to the radio in the car

You’re trying to be authentic but you’re taking it too far

You’re messed up in the head

You fucked up with your friends

Your family’s upset

Don’t call them, you forget

You say “I’m sorry Jem, things are pretty crazy right now”

She says, “I love you Dom, but I fucking hate you right now”

You gotta kill somebody

To be somebody

To be who you want to be

You gotta hit rock bottom

To live through all the shit nobody believes

You’re gonna hurt some people

But first some people will thirst on watching you bleed

And that’s when you know that you made it

You made it

When you’re hated

That’s when you know that you made it

That’s when you know that you made it

You made it

When you’re hated

Yungblud, Hated, Traduzione della canzone

Bene ragazzo, come va la vita?

Era ora che parlassimo

Parliamo del giorno in cui avevi sette anni

Il dottore ti ha tirato fuori il caz*ett0

Lo ha messo dritto in gola

Non hai mai detto una parola a nessuno

A nessuno è stato detto

Tua madre era nella stessa stanza e moriva dalla voglia di sapere

Perché quando si è aperto il sipario eri bianco come un fantasma

Probabilmente lo sta scoprendo proprio ora, mentre è in fila per il tuo spettacolo

Perché non ti fiderai mai di un ragazzo in cravatta e cappotto

Ma tu non vuoi fare quello che ha fatto tuo padre

Seppelliscilo in profondità, tienilo sotto la pelle

Quindi metti carta e penna

Ne ho fatto un verso

E tu l’hai ucciso

E il coro è andato

Devi uccidere qualcuno

Per essere qualcuno

Per essere chi vuoi essere

Devi toccare il fondo

Per vivere tutta lo schifo a cui nessuno crede

Farai del male ad alcune persone

Ma prima alcune persone avranno sete di vederti sanguinare

Ed è allora che sai di avercela fatta

Ce l’hai fatta

Quando sei odiato

Avanti veloce e davanti a te

Sai che l’album è uscito

Folla rumorosa per spettacoli esauriti

Ma in questo momento, per quanto riguarda l’opinione popolare

Sei uno str0nzo elegante, provocante e indulgente

Sputa birra sui bambini infettandogli le orecchie

Amico, ecco perché sei stato mandato qui, per fregare i timorosi

T*tte fuori, fanculo ai ragazzi nel retro del veicolo

Tute, rossetto hanno fatto piangere i cattolici

Ma tu non vuoi fare quello che ha fatto tuo padre

Seppelliscilo in profondità, tienilo sotto la pelle

Quindi metti carta e penna

Ne ho fatto un verso

E tu l’hai ucciso

E il coro è andato

Devi uccidere qualcuno

Per essere qualcuno

Per essere chi vuoi essere

Devi toccare il fondo

Per vivere tutta lo schifo a cui nessuno crede

Farai del male ad alcune persone

Ma prima alcune persone avranno sete di vederti sanguinare

Ed è allora che sai di avercela fatta

Ce l’hai fatta

Quando sei odiato

Va bene, pensavi che fosse così?

No, non essere arrogante, non abbiamo ancora nemmeno iniziato

Vai avanti e indietro dal tuo tour in Nord America

Tua sorella non riesce nemmeno a guardarti

Non aprirà la porta

La storia che hai raccontato era solo parzialmente tua

L’hai denunciata su una rivista

Chi cazz0 pensi di essere?

Hai dimenticato che la tua famiglia ascolta la radio in macchina

Stai cercando di essere autentico ma stai andando troppo oltre

Hai la testa confusa

Hai fatto una cazzata con i tuoi amici

La tua famiglia è sconvolta

Non li chiami, te ne dimentichi

Dici “Mi dispiace Jem, le cose sono piuttosto incasinate in questo momento”

Dice: “Ti amo Dom, ma in questo momento ti odio dannatamente”

Devi uccidere qualcuno

Per essere qualcuno

Per essere chi vuoi essere

Devi toccare il fondo

Per vivere tutta lo schifo a cui nessuno crede

Farai del male ad alcune persone

Ma prima alcune persone avranno sete di vederti sanguinare

Ed è allora che sai di avercela fatta

Ce l’hai fatta

Quando sei odiato

È allora che sai di avercela fatta

È allora che sai di avercela fatta

L’hai fatta

Quando sei odiato