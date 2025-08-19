Harry Styles sorprende un bimbo durante una corsa a Hyde Park

Harry Styles, colto in pieno allenamento a Londra durante una cosa ad Hyde Park, si ferma e si rende protagonista di un dolcissimo gesto nei 0confronti di un bambino che lo aveva riconosciuto e salutato.

Harry Styles dopo il clamoroso successo di Harry’s House e del suo tour mondiale concluso lo scorso anno a Reggio Emilia, è considerato una delle tre popstar più famose del mondo. Un momento di straordinario successo per l’ex cantante degli One Direction che si è preso un anno sabbatico e si gode la vita tra Londra, la Spagna, gli Stati Uniti e l’Italia, dove pare voglia trasferirsi per alcuni mesi all’anno.

Da tempo Styles ha comprato una splendida villa all’Argentario, a Civita di Bagnoregio; ma il cantante pare interessato a comprare anche a Roma, e in Salento.

Harry Styles e la maratona

In questi giorni però è a Londra dove fa la vita che ha sempre fatto. Shopping, qualche aperitivo con gli amici di sempre, lunghe sessioni di registrazione nel suo studio e, per tenersi, in forma una corsa ad Hyde Park: come migliaia di altri appassionati di jogging.

Harry Styles è un ottimo atleta che vanta tempi di tutto rispetto su doppio miglio e mezza maratona. Da qualche anno anche per tenersi in forma in vista dei suoi faticosissimi tour ha deciso di allenarsi regolarmente: cinque uscite alla settimana, l’ultima delle quali sulla lunga distanza. Tanto che la sua percorrenza è considerevolmente aumentata e lo porta alla distanza lunghissima, quella dei quaranta chilometri, almeno un paio di volte al mese…

Harry Styles e il bimbo

Stavolta però un suo gesto spontaneo è diventato virale. Anche se Styles non è nuovo a regalare momenti davvero inaspettati ai suoi fan. Impegnato in una sessione di corsa lungo la Serpentina di Hyde Park, l’artista britannico – cappellino viola, maglia bianca a maniche lunghe e pantaloncini neri – ha incrociato un bambino che, con un gesto spontaneo, gli ha rivolto un saluto con la mano.

Styles ha risposto con un sorriso e il pollice alzato girandosi per qualche secondo. Per poi proseguire la sua corsa. Un gesto semplice ma che ha rapidamente fatto il giro dei social, diventando virale.

Virale, come sempre

La scena è stata ripresa in un breve video diffuso da un fan sabato scorso, suscitando entusiasmo e commenti affettuosi da parte della community online. Nonostante lo status di superstar mondiale, Styles continua a mostrarsi vicino e disponibile con chi lo segue, anche nei contesti più informali.

Harry Styles tra palco e maratone

Ma tornando alle sue imprese sportive va detto che negli ultimi mesi, Harry Styles si è fatto notare proprio per le sue imprese sportive. A marzo aveva partecipato alla maratona di Tokyo insieme a oltre 37mila corridori, chiudendo la gara in 3 ore e 24 minuti. Un tempo eccellente per un artista che, parallelamente alla carriera musicale, coltiva una passione sempre più evidente per la corsa.

Ma certo senza la preparazione dei professionisti: “Mi basta correre quattro-cinque volte la settimana, mangiare bene e dormire benissimo – aveva detto Styles, parlando anche di un altro obiettivo ambizioso…. – mi piacerebbe poter fare almeno tre maratone all’anno, in tre continenti diversi”.

Un periodo lontano dalle scene musicali

Dal 2022, anno di uscita del suo terzo album solista Harry’s House, l’ex One Direction non ha più pubblicato nuova musica. Eppure, la sua popolarità resta altissima. Negli ultimi mesi, invece dei palchi, Styles ha calcato passerelle e set istituzionali.

A maggio è stato visto al Vaticano per la cerimonia di insediamento di papa Leone XIV, e anche qui era stato fotografato come un qualsiasi pellegrino a poca distanza da piazza San Pietro. In primavera aveva partecipato alla Paris Fashion Week, ospite di Valentino. Un modo per diversificare la propria immagine pubblica, esplorando ambiti creativi diversi dalla musica.

L’impegno con Pleasing

Se i fan attendono con impazienza un nuovo progetto musicale, Styles non è rimasto con le mani in mano. Attraverso il suo brand Pleasing, ha lanciato collezioni che spaziano dall’abbigliamento ai prodotti per la cura personale, fino a una nuova linea di sex toys e lubrificanti, presentata quest’estate con lo slogan “the radical pursuit of that which feels good”.

Una scelta audace e provocatoria ma anche estremamente ironica che conferma la volontà dell’artista di esplorare territori non convenzionali, mantenendo una forte connessione con la sua community.

L’arte di sorprendere

L’episodio di Hyde Park non è un caso isolato. Styles viene spesso immortalato dai fan in situazioni insolite: a bordo di un taxi a Londra, dove l’autista non si era accorta subito di avere una popstar come passeggero; o mentre si concede momenti di relax lontano dai riflettori. Ogni volta, il suo atteggiamento naturale e affabile contribuisce a rafforzare l’immagine di un artista accessibile, capace di restare sé stesso nonostante la fama globale.