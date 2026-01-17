Harry Styles torna con un nuovo album: “Kiss All The Time. Disco, Occasionally” esce il 6 marzo

Harry Styles torna finalmente a sfornare nuova musica. La pubblicazione è annunciata per il 6 marzo, quando il suo nuovo album “Kiss All the Time. Disco, Occasionally” sarà disponibile in streaming e versioni fisiche (inclusi vinili), a distanza di quattro anni dal suo ultimo lavoro discografico “Harry’s House” che aveva conquistato il mondo intero seguito da un tour strepitoso e da record che si era trionfalmente concluso proprio in Italia, a Campovolo

Harry Styles, l’annuncio social

A presentare la novità è stato lo stesso Harry Styles con una campagna promozionale che ha immediatamente scatenato le aspettative dei fan. Prima ha fatto affiggere in alcune città dei vistosi manifesti pubblicitari che promettevano un futuro incontro con i fan, poi ha caricato sul sito “We Belong Together” diversi messaggi vocali che anticipavano il suo ritorno.

Infine, l’annuncio ufficiale su Instagram con un’anteprima della copertina che vede lo stesso Styles con i capelli a spazzola, t-shirt azzurra e jeans stretti, mentre inforca un paio di occhiali dalla montatura chiara.

I dettagli dell’album

Al momento tuttavia non si sa molto di “Kiss All the Time. Disco, Occasionally”, se non che conterrà 12 canzoni ed è prodotto da Kid Harpoon, collaboratore storico di Styles. Quello che è certo è che, dopo il successo mondiale di “Harry’s House” di quattro anni fa, sono in tanti a essere curiosi su che tipo di direzione prenderà Harry Styles con il suo nuovo lavoro.

L’ispirazione berlinese?

Intanto, mentre ci si interroga sulla sua musica, è evidente che il cantante stia vivendo un periodo personale molto sereno. La sua relazione con Zoë Kravitz, la figlia del leggendario Lenny Kravitz, attrice ormai consolidata, sembra andare a gonfie vele, considerando i diversi avvistamenti nelle città in cui si muovono: New York, Roma ma soprattutto Berlino.

Proprio nella capitale tedesca sono stati avvistati nel noto club techno Berghain, e chissà che Harry Styles non abbia preso ispirazione proprio dalle sonorità elettroniche del club che ama frequentare con Zoë per il suo nuovo album.

Uscita il, 6 marzo

Il titolo stesso dell’album, con quel riferimento alla “disco”, potrebbe suggerire un’evoluzione verso sonorità dance ed elettroniche, una direzione che sarebbe coerente con le frequentazioni berlinesi della star. Dal pop-rock di “Fine Line” al sound più intimo e seventies di “Harry’s House”, Styles ha sempre dimostrato di saper reinventarsi mantenendo la sua identità artistica. L’attesa per scoprire quale sarà la sua nuova proposta musicale è altissima.