Harry Styles vola alla Maratona di Berlino: sotto le 3 ore con un tempo da professionista

Male che vada la sua carriera artistica uno sponsor per correre la maratona lo troverà di sicuro.

Harry Styles ha corso e concluso la Maratona di Berlino sotto le tre ore, fermando il cronometro a 2.59.13.

Harry Styles alla Maratona di Berlino

Un tempo assolutamente straordinario, quasi degno di uno sportivo professionista per la superstar che si allena ormai quasi due ore tutti i giorni e che si vede molto spesso correre ad Hyde Park, così come molti lo hanno notato sia a Roma, che a Milano, durante le sue frequenti visite in Italia, in pantaloncini, cuffiette e cronometro al polso.

Gli organizzatori della maratona di Berlino hanno confermato la sua partecipazione all’agenzia DPA, con il quotidiano berlinese Der Tagesspiegel che ha subito sottolineato la sua presenza in mezzo a circa 55.000 partecipanti, la popstar. Styles si è registrato sotto falso nome, con lo pseudonimo Sted Sarandos ma in molti lo hanno riconosciuto. Baffi, bandana sulla testa, completo tecnico leggerissimo e scarpe da competizione, Styles si è mescolato nella folla.

Il suo tempo in quella che è considerata una delle maratone più veloci del mondo, dove molti professionisti tentano il proprio record personale, il cantante ha chiuso con un tempo strepitosa scendendo sotto una soglia simbolica e difficilissima.

Un Sub-3 da manuale

Il tempo di 2.59.13 equivale a un passo medio di circa 14 km all’ora, intorno a 4’15” al chilometro: un tempo davvero straordinario. Soprattutto per un dilettante.

Al traguardo Styles ha posato in foto con Richard Whitehead, due volte oro paralimpico sui 200 metri e impegnato quest’anno in una sfida personale che lo vede impegnato in ben 20 maratone.

Styles, una volta riconosciuto, si è dimostrato ancora una volta estremamente disponibile nei confronti di fan e curiosi posando per diverse foto che sono ovviamente diventate virali.

Harry Styles, curiosità e precedenti

Nei giorni che hanno preceduto la corsa, Styles era stato avvistato ad allenarsi sia a Berlino sia a Londra (Hyde Park), indizi di una preparazione metodica molto scrupolosa. Non è la sua prima volta sulla distanza olimpica: a marzo il cantante aveva chiuso la Maratona di Tokyo in circa 3 ore e 24 minuti, con un passo medio di tutto rispetto. Il miglioramento di oltre 25 minuti certifica un salto di qualità significativo, frutto di lavoro mirato e di un approccio più maturo alla 42 km.

Tra musica e corsa: cosa aspettarsi ora

Con Harry’s House (2022) ancora nella memoria recente e un profilo pubblico relativamente basso dopo la fine del Love On Tour nel 2023, questo risultato aggiunge un tassello inedito alla narrazione di Styles: artista globale ma anche sportivo disciplinato.

Nel frattempo l’ex One Direction si sta godendo la sua ultima e reclamizzatissima storia d’amore con Zoe Kravitz e sarebbe al lavoro sul suo quarto album: anche se al momento non ci sono ufficializzazioni circa la sua pubblicazione.

Al momento non ci sono notizie invece circa le date live: concluso l’estenuante Love on Tour, pare che Styles debba ufficializzare un tour in Australia, si parla di una quindicina di date in un mese, per poi essere una delle prossime stelle dello Sphere di Las Vegas, avveniristico locale che ha ospitato U2 e Eagles che gli avrebbe presentato una ricchissima offerta per una residency di un paio di mesi da concretizzare entro il 2026.