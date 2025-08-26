Tra le voci di gossip estivo di questo 2025 c’è quella davvero clamorosa di Harry Styles e Zoe Kravitz paparazzati tra Londra e Roma in teneri atteggiamenti.

Harry Styles e Zoe Kravitz, nuovo amore? Avvistati insieme tra Londra e Roma

Harry Styles e Zoe Kravitz sono i protagonisti del gossip internazionale di fine agosto 2025. Secondo quanto riportato dal Daily Mirror e dal The Sun, il cantante e l’attrice sarebbero stati avvistati in atteggiamenti intimi in un locale londinese.

Martedì scorso, dopo la première del film Caught Stealing a Leicester Square, la coppia avrebbe cenato da Rita’s, un noto bistrò di Soho, dove testimoni parlano di un bacio appassionato tra i due che secondo alcuni testimoni e un paparazzo sarebbero stati appiccicati tutto il tempo, “come due teenager” scrivono i tabloid.

Zoe e Harry, innamorati a Roma

Solo pochi giorni dopo, i due sono stati immortalati a Roma, mentre passeggiavano per le strade della capitale mano nella mano, apparentemente incuranti degli sguardi curiosi dei fan. Lo stesso Styles, che da tempo trascorre lunghi periodi nella città eterna dove sta anche mettendo su casa avrebbe invitato l’attrice a raggiungerlo dopo i suoi impegni promozionali a Parigi.

Le fonti parlano di un’intesa immediata. Secondo gli insider, “la storia è molto recente, dunque è ancora molto presto, ma a quanto pare si divertono molto insieme”.

Single e senza impegni

I due artisti, entrambi reduci da relazioni importanti concluse lo scorso anno, sembrano aver trovato una nuova complicità. Zoe Kravitz, 36 anni, figlia di Lenny Kravitz, è reduce dalla fine della storia con il collega Channing Tatum, mentre Harry Styles, 31 anni, a quanto pare non è più stato ufficialmente legato a nessuno dopo la rottura con l’attrice Taylor Russell, avvenuta ormai un anno e mezzo fa.

Harry Styles, icona globale della musica pop e reduce dal successo planetario del suo album Harry’s House, ha spesso fatto parlare di sé per le sue relazioni. Ma lo stesso vale per Zoe, che Lenny Kravitz ha avuto da Lisa Bonet, attrice affermata grazie a ruoli in Mad Max: Fury Road, The Batman e nella saga Animali Fantastici. Entrambi, dunque, sanno bene come gestire i riflettori e sono decisamente allenati di fronte alla fame delle pagine di gossip internazionale. Ma questa volta i due sembrano meno inclini a nascondersi.

Una love story da copertina

La stampa britannica e americana segue con attenzione ogni dettaglio. L’avvistamento romano ha fatto rapidamente il giro dei social: video e foto hanno immortalato la coppia a passeggio tra i vicoli della città, tra sorrisi e sguardi complici. Zoe, che ha appena concluso la promozione europea di Caught Stealing, film del quale è una delle protagoniste, non ha rilasciato dichiarazioni, mentre Harry, fedele alla sua discrezione, continua a mantenere il massimo riserbo.

Non mancano, tuttavia, i paragoni con le storie passate: Zoe è molto amica di Taylor Swift, una delle molte ex di Harry, mentre lui è stato recentemente paparazzato a Glastonbury in compagnia della produttrice Ella Kenny, che in passato ha lavorato con Zoe. Ma il capitolo attuale sembra riservare un nuovo inizio.

Cosa aspettarsi da Harry e Zoe

Per ora la coppia non conferma né smentisce, ma il gossip impazza e i fan già sognano un grande amore destinato a durare. Nel frattempo Harry sarebbe già al lavoro sul suo prossimo album attesissimo mentre Zoe, un matrimonio con Karl Glusman ormai in archivio dopo il divorzio di due anni fa, a breve dovrebbe iniziare le riprese del suo prossimo film, How to rob a bank, prodotto da Amazon e diretto da David Leitch.