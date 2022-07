Harry Styles è pronto ad esibirsi in Italia, a Casalecchio di Reno (Bo) e Torino, nelle due date del suo “Love on tour 2022“. Si tratta del secondo tour di concerti di Harry Styles. Dopo essere stato posticipato due volte a causa di restrizioni sociali a causa della pandemia di COVID-19 in corso, il tour è iniziato il 4 settembre 2021 a Las Vegas, Nevada, per un totale di 42 date annunciate negli Stati Uniti. Successivamente, nel 2022, ecco le attesissime date in Europa per l’ex leader dei One Direction, annunciati a gennaio di quest’anno. Il primo appuntamento in calendario è per stasera, 25 luglio 2022, a Bologna. Ecco tutte le anticipazioni sul concerto, dai biglietti alla scaletta delle canzoni e tutte le informazioni.

Harry Styles, Bologna, 25 luglio 2022, Biglietti

Il concerto di Harry Styles a Casalecchio di Reno (Bo) in programma lunedì 25 luglio 2022 è sold out. Tutti i biglietti sono ormai esauriti.

Harry Styles, Bologna, 25 luglio 2022, Scaletta concerto e orari

La scaletta del “Love on tour 2022” di Harry Styles include pezzi tratti dal suo omonimo disco di debutto e le tracce presenti nel secondo album solista, Harry’s House. Non manca l’omaggio ai One Direction con la hit “What Makes you beautiful”.

Il concerto inizierà alle 20.30. Qui sotto tutti i brani interpretati.

Music for a Sushi Restaurant

Golden

Adore You

Daylight

Cinema

Keep Driving

Matilda

Boyfriends

Lights Up

Satellite

Canyon Moon

Treat People With Kindness

What Makes You Beautiful (One Direction)

Late Night Talking

Love of My Life

Sign of the Times

Watermelon Sugar

Medicine

As It Was

Kiwi

Harry Styles, Casalecchio di Reno (Bologna), Unipol Arena, Ecco come arrivare

Ecco le indicazioni su come arrivare all’Unipol Arena a Casalecchio di Reno (Bo) per il concerto di Harry Styles.

E’ disponibile un servizio di collegamento diretto tra la Stazione Centrale di Bologna e l’Unipol Arena.

In autobus

Da Bologna – linee autobus exrtaurbane numero 83, 94, 671.

Da Casalecchio di Reno – linea 85

In treno

Da Stazione Centrale di Bologna tramite la Linea Ferroviaria Suburbana (Bologna – Vignola). Fermata Palasport – Futurshow Station

Arrivando in auto, in autostrada è raggiungibile percorrendo la A1, A13 e A14, uscendo al casello di Casalecchio di Reno ed imboccando l’uscita 1 bis. Per chi arriva dalla tangenziale, l’uscita è la numero 1.

Sono disponibili circa 3000 posti auto.