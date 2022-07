Seconda data in Italia per Harry Styles. Il cantautore inglese, questa sera, 26 luglio 2022, si esibirà a Torino dopo il primo live a Casalecchio di Reno (Bologna). Dopo diversi rinvii legati alla pandemia del Covid-19, finalmente è arrivato anche nel nostro Paese il “Love in tour 2022” che vede, tra i brani interpretati, i più grandi successi dell’artista e anche i pezzi più recenti presenti nell’ultimo disco, Harry’s House. Ecco tutte le informazioni sui biglietti e sulla scaletta delle canzoni.

Harry Styles in concerto a Torino, 26 luglio 2022, biglietti

Non sono più disponibili biglietti per il concerto a Torino di Harry Styles. Il live è sold out.

Harry Styles in concerto a Torino, 26 luglio 2022, Orari, apertura cancelli

Questi gli orari e l’apertura cancelli del concerto di Harry Styles a Torino, come riportato da Live Nation.

14:00 Apertura box office per ritiro biglietti sul luogo dell’evento

16:00 Apertura cassa accrediti

15:00: Inizio registrazione Early Entry Package*

17:30: Fine registrazione Early Entry Package*

L’Early Entry avverrà prima dell’apertura porte

18:00 Inizio registrazione Premium Seats Package

18:00 Apertura porte

20:00 Wolf Alice

21:00 Harry Styles

Harry Styles in concerto a Torino, 26 luglio 2022, Scaletta canzoni

Ecco la scaletta delle canzoni che Harry Styles eseguirà in occasione del “Love in tour” 2022. Tra i brani ci sono tracce presenti nell’ultimo album solista, Harry’s House (Music for a Sushi Restaurant, Matilda, As it was) ma anche pezzi che hanno fatto parte del primo progetto discografico (come Adore you, Treat People With Kindness e, ovviamente, Sign of Times). Infine, tuffo nel passato con What Makes you Beautiful, classico dei One Direction.

Il concerto inizierà alle 21.

Music for a Sushi Restaurant

Golden

Adore You

Daylight

Cinema

Keep Driving

Matilda

Boyfriends

Lights Up

Satellite

Canyon Moon

Treat People With Kindness

What Makes You Beautiful (One Direction)

Late Night Talking

Love of My Life

Sign of the Times

Watermelon Sugar

Medicine

As It Was

Kiwi

Harry Styles in concerto a Torino, come arrivare al Pala Alpitour

Ecco come arrivare al Pala Alpitour a Torino, come riportato anche da Ticketone:

Dalla stazione Porta Nuova – Linea 4

Dalla stazione Porta Susa – Linea 10

Dalla stazione Lingotto – Linee 14, 63

Dal centro della città di Torino, prendere:

Metro + Linea 4 (Porta Nuova) o linea 10 (Vinzaglio)

Linee 4, 10, 17, 63

Per quanto riguarda i parcheggi, è consigliabile lasciare l’auto in quello di Caio Mario e prendere la linea 4 o 10 per arrivare al PalaAlpitour in pochi minuti.