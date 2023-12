Un’esperienza imperdibile per i fan di Harry Potter. Stasera, a Roma, l’Orchestra Italiana del Cinema eseguirà le suggestive musiche di Nicholas Hooper in perfetto sincrono con l’intero film “Harry Potter e l’Ordine della Fenice“. Due date in programma all’Auditorium della Conciliazione mercoledì 27 e giovedì 28 dicembre, per poter ascoltare – dal vivo – le musiche della pellicola durante la visione.

Il ritorno di Lord Voldemort e l’arrivo della terribile Dolores Umbridge, la ribellione compatta dell’Esercito di Silente. Uno dei capitoli più complessi della saga torna sul grande schermo come non lo avete mai visto, pronto a incantare ancora una volta il pubblico grazie alla magia della musica dal vivo e alla bacchetta di un grande direttore d’orchestra. Sul palco una straordinaria formazione di oltre 80 musicisti che sotto la direzione del Maestro Benjamin Pope eseguirà l’indimenticabile colonna sonora di Nicholas Hooper dal vivo, in perfetto sincrono con la proiezione dell’intero film, in alta definizione su uno schermo di oltre 12 metri e con i dialoghi in italiano.

Queste le parole di Justin Freer, Presidente di CineConcerts, produttore e direttore della serie di concerti di Harry Potter:

“La serie di film di Harry Potter è un fenomeno culturale irripetibile che continua a deliziare milioni di fan in tutto il mondo. È con grande piacere che portiamo per la prima volta ai fan l’opportunità di sperimentare i premiati brani musicali suonati dal vivo da un’orchestra sinfonica, il tutto mentre il film è proiettato contemporaneamente sul grande schermo. Questo è davvero un evento indimenticabile”.

L'Orchestra Italiana del Cinema a Roma per Harry Potter e l'Ordine della Fenice

HARRY POTTER A ROMA

Auditorium Conciliazione – Via della Conciliazione, 4

Mercoledì 27 dicembre (ore 20,30) e giovedì 28 (ore 15 e ore 20,30)

Harry Potter e l’Ordine della Fenice, la trama del film

In questo quinto film della serie il Signore Oscuro è tornato ma il Ministero della Magia cerca di mantenere segreta la verità sull’incarico di un nuovo e ambizioso professore di Difesa dalle Arti Oscure a Hogwarts. Ron ed Hermione convincono Harry ad addestrare segretamente gli studenti per l’imminente guerra magica, e un nuovo e terrificante scontro tra il bene e il male è in agguato.