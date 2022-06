Sono attesi questa sera, a Milano, gli Hanson, con il loro “Red Green Blue” tour, ai Magazzini Generali. La band sta promuovendo, con una serie di concerti, il loro ultimo disco (dal quale prende il nome proprio il tour) , rilasciato proprio quest’anno. Il disco è una fusione di un mini album di 5 canzoni creato da ogni singolo fratello: RED per Taylor, GREEN per Isaac e BLUE per Zac.

“Senti davvero la voce creativa di ognuno di noi in un modo diverso. I fan che ci seguono da anni hanno capito l’idea di ‘è una specie di canzone di Isaac’ o ‘è una specie di canzone di Taylor, o di Zac – o almeno questo è stato subliminalmente nel suono del nostro lavoro Siamo noi che lavoriamo insieme in una capacità diversa”.

Del resto, ognuno di loro canta, scrive canzoni e suona differenti strumenti musicali. Ecco, a seguire tutte le informazioni sul concerto di questa sera a Milano.

Hanson, Milano, Magazzini Generali, 20 giugno 2022, biglietti

Sono ancora disponibili biglietti per il concerto degli Hanson, a Milano, lunedì 20 giugno, ai Magazzini Generali. Il costo è di 28,75 euro. Clicca qui per info e per l’acquisto.

Hanson, Milano, Magazzini Generali, 20 giugno 2022, Come arrivare

Ecco le indicazioni su come arrivare ai Magazzini Generali a Milano.

In metropolitana

Linea gialla MM3 – fermata Lodi

In autobus

Linea 90 – scendere fermata Viale Toscana, ang. Via Pompeo Leoni.

In tram

Linea 24 – dal Duomo (capolinea in via Dogana – Piazza Diaz); scendere alla fermata Pietrasanta (dopo il ponte).

Se si arriva in auto, invece, Tangenziale Est – uscita P.le Corvetto, prendere corso Lodi, in P.le Lodi girare in viale Isonzo al 3° semaforo a sinistra, in via Ripamonti al 1° semaforo a destra Via Pietrasanta.

Hanson, Milano, Magazzini Generali, 20 giugno 2022, Scaletta concerto

Where’s the Love

A Minute Without You

Against the World

Thinking of You

If Only

Don’t Let Me Down

Crazy Beautiful

Weird

Child At Heart

Go

World Goes Round

Penny & Me

Deeper

Write You a Song

This Time Around

Cold As Ice

Thinking ‘Bout Somethin’

And I Waited

Save Me

MMMBop

Get the Girl Back

Lost Without Each Other

Madeline

Waiting for This