Halloween 2023, maschere, costumi e travestimenti per la notte del 31 ottobre: i look più originali da Demi Lovato a Fedez

La notte di Halloween 2023 si è conclusa e, come da tradizione, sono numerosi i cantanti che hanno condiviso i loro scatti con costumi, maschere e travestimenti più originali possibili. E alcuni di loro lo sono stati per davvero. Ecco, a seguire, alcuni look imperdibili…

Megan Thee Stallion ha optato per il personaggio femminile del cast dei Gremlins 2, La nuova stirpe. E ha fatto centro.

Trucco perfetto per rappresentare al meglio lo spirito di Halloween senza cadere in facili imitazioni o travestimenti.

E’ rimasto nel campo horror con “Hellraiser”, Tyga con un costume decisamente impegnativo quanto efficace. “What’s your pleasure…🧷🩸” chiede, provocatorio, sui social, insieme allo scatto.

Perché dovresti camminare con le galline quando puoi volare con le aquile? si è chiesto Diplo prima di scegliere il suo look per Halloween 2023. E così, eccolo mezzo umano/mezza aquila, con pettorali e fisico invidiabile in bella vista.

Fedez ha condiviso ben due travestimenti. Nel primo ha ricreato i personaggi di “Super Mario Bross” con lui funghetto e Chiara Ferragni versione Luigi con baffetti.

Nell’altro scatto, invece, la figlia Vittoria è Raperonzolo mentre lui… il castello.

Niente personaggi horror o fantasy per Geri Halliwell che ha preferito vestire i panni di Amelia Earhart.

La prima aviatrice a volare in solitaria attraverso l’Oceano Atlantico nel 1937. Ha affascinato il mondo per oltre 90 anni. 💗

Mariah Carey, che da oggi -1 novembre 2023- può iniziare a fatturare grazie a “All i want for Christmas is you”, ha condiviso uno scatto mentre imita Jessica Rabbit:

Rosalia ha voluto, invece, omaggiare Bjork con il suo celebre abito:

Christina Aguilera, a sua volta, ha impersonato la leggendaria Cher.

Paris Hilton ha strizzato l’occhio all’abito indossato da Britney Spears – versione hostess- nel video di “Toxic”. Ed eccola mentre supporta l’amica…

Demi Lovato ha deciso di vestire i panni di una sensuale Biancaneve, via Instagram:

Infine, Lizzo ha ricordato e celebrato l’indimenticabile Tina Turner…