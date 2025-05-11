Guns N’ Roses al Firenze Rocks 2025: orario, biglietti e dettagli

Firenze Rock accoglie l’unica data dei Guns N’ Roses in concerto: energia pura in un’atmosfera unica e imperdibile. Il conto alla rovescia è iniziato.

Il Firenze Rocks quest’anno è pronto ad accogliere i grandi nomi del rock internazionale e tra questi con un’unica data ci saranno una delle band più iconiche di sempre, i Guns N’ Roses. Il palco della Visarno Arena sarà inaugurato proprio dalla band di Axl Rose e Slash, il 12 giugno e sarà una giornata che promette scintille.

Il gruppo hard rock storico americano che include anche il bassista Duff McKagan, oggi sessantenni, approderà a Firenze per l’unico concerto italiano di loro tour mondiale che ha un titolo che è tutto un programma: “Because What You Want & What You Get Are Two Completely Different Things”.

Un ritorno attesissimo, considerando che l’ultima apparizione nel nostro Paese risale al 2023, con il live al Circo Massimo di Roma, mentre nel 2018 erano stati protagonisti di una leggendaria esibizione proprio al Firenze Rocks. In quell’occasione, regalarono al pubblico anche un momento cult con i Foo Fighters, eseguendo a sorpresa It’s So Easy, performance diventata virale sui social.

Il concerto dei Guns al Firenze Rock

I Guns N’ Roses sono tornati con un tour mondiale che partirà il 24 maggio e toccherà 24 città in Europa e in Medio Oriente. Firenze Rocks è l’unico evento che presenterà la band californiana che sarà affiancata sul palco dal atri nomi che scalderanno l’atmosfera.

Prima di tuffarsi nella musica iconica dei Guns, che inizieranno ad esibirsi intorno alle 21, il pubblico sarà travolto dalle sonorità dei Rival Sons, potente band losangelina candidata ai Grammy e nota per dischi come Pressure & Time e Feral Roots. La loro presenza promette energia pura e sonorità ruvide, degne della migliore tradizione hard rock. Ovviamente non finisce qui.

Il 12 giugno è una data proprio da segnare in agenda per gli amanti del rock perchè sarà caratterizzata dall’esibizione di altri tre gruppi di apertura di grande impatto. L’appuntamento è dalle 15:00 in poi con i Falling In Reverse, i The Warning e i Dirty Honey, che a partire dalle ore 15 daranno il via a una lunga maratona musicale che culminerà con l’esibizione dei Guns.

La richiesta dei biglietti è altissima, ben fronteggiata dalla capienza dell’ippodromo del Visarno. Nello specifico è’ probabile che siano rimasti solo i biglietti a posto unico al prezzo di 86 euro, più i diritti di prevendita. Andati a ruba quelli della zona Pit. Per chi è interessato ed è un ritardatario può comunque visitare le piattaforme ufficiali Ticketone e Vivaticket.

Per quanto riguarda la logistica, raggiungere l’arena è semplice: si trova a circa 2 km dalla stazione Santa Maria Novella, collegata tramite la tramvia T2. Per chi arriva in auto, consigliata l’uscita Firenze Nord con possibilità di parcheggio presso i punti convenzionati come Guidoni, Palazzo di Giustizia – Novoli e Quick di via Ragghianti. Inoltre, Trenitalia è partner ufficiale del Firenze Rocks 2025 e propone tariffe speciali per chi viaggia con le Frecce, consultabili nella sezione “Speciale Eventi” del sito ufficiale.