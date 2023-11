I Greta Van Fleet in concerto all’Unipol Arena a Casalecchio di Reno (Bologna): orario, info, la scaletta del concerto, come arrivare

I Greta Van Fleet sono pronti ad infiammare l’Unipol Arena a Casalecchio di Reno (Bologna) con una nuova data del loro tour, in programma stasera, 30 novembre 2023. Il gruppo è composto dai fratelli Kiszka: i gemelli Josh (voce) e Jake (chitarra), Sam (basso, tastiere) e Danny Wagner (batteria). Nel marzo 2017 hanno firmato un contratto con la Lava Records e, un mese dopo, hanno pubblicato il loro EP di debutto in studio, Black Smoke Rising. Il loro singolo di debutto, “Highway Tune“, è stato in cima alle classifiche US Mainstream Rock e Active Rock di Billboard nel settembre di quell’anno per quattro settimane di seguito.

Ad oggi sono tre i dischi in studio pubblicati dalla band: Anthem of the Peaceful Army -uscito nel 2018- The Battle at Garden’s Gate (2021) e il più recente Starcatcher, uscito nel luglio 2023. Proprio quest’ultimo ha fatto il suo debutto all’ottavo posto della Billboard 200. Un progetto definito “crudo, energico” dai Greta Van Fleet per il terzo lavoro, un ritorno alle origini, come sottolineato più volte dal bassista Sam Kiszka.

La scaletta del concerto e orari dei Greta Van Fleet a Bologna

Ecco la scaletta del concerto dei Greta Van Fleet. Ecco gli orari:

Apertura porte: 18:00

Hannah Wicklund: 19.00

Black Honey: 19.40

Greta Van Fleet: 20.45

The Falling Sky

The Indigo Streak

Lover, Leaver (Taker, Believer)

Meeting the Master

Heat Above

Highway Tune

Drum Solo

Unchained Melody (Hy Zaret & Alex North cover)

Waited All Your Life

Black Smoke Rising

Fate of the Faithful

Sacred the Thread

The Archer

Light My Love

Farewell for Now

Biglietti del concerto dei Greta Van Fleet a Bologna

Sono ancora disponibili pochi biglietti per il live dei Greta Van Fleeet a Casalecchio di Reno (Bologna). Si parte dai 46 euro per Terzo settore numerato fino ai 51,75 per il 2 Settore Numerato Visiona Laterale Ostruita. Clicca qui per tutte le informazioni e per l’acquisto.

Come arrivare all’Unipol Arena a Casalecchio di Reno (Bologna)

Come riportato da Ticketone, ecco le indicazioni -con i mezzi- per arrivare a Casalecchio di Reno:

Sarà attiva una navetta, un servizio di collegamento diretto tra la Stazione Centrale di Bologna e l’Unipol Arena.

In autobus

Da Bologna – linee autobus exrtaurbane numero 83, 94, 671.

Da Casalecchio di Reno – linea 85

In treno

Collegamento con:

Stazione Centrale di Bologna tramite la Linea Ferroviaria Suburbana (Bologna – Vignola). Fermata Palasport – Futurshow Station – distanza 1 minuto

Stazione Bologna Centrale – distanza 19 minuti

Stazione Firenze – distanza 35 minuti

Stazione Milano – distanza 55 minuti

Stazione Roma – distante 100 minuti

Se si arriva in auto, in autostrada è raggiungibile percorrendo la A1, A13 e A14, uscendo al casello di Casalecchio di Reno ed imboccando l’uscita 1 bis.

Per chi arriva dalla tangenziale, l’uscita è la numero 1.

Comoda la situazione posteggi: Unipol Arena dispone di un’area dedicata ai parcheggi di 50.000 mq. ed è dotato di 3.000 posti auto.