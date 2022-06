Finalmente si terrà stasera l’atteso concerto dei Green Day all’Ippodromo Milano Trenno. Oggi, 15 giugno 2022, la band toccherà tappa a Milano per il loro tour, rinviato per l’emergenza Covid-19. Insieme al gruppi ci saranno anche i Weezer . Ecco, a seguire, tutte le informazioni sui biglietti, orari, scaletta del live e come arrivare.

Green Day e Weezer, Milano, Concerto 15 giugno 2022, orari

Ecco gli orari di esibizione:

19:50: Weezer

21:20: Green Day

Il concerto in programma il 15 giugno 2022, previsto originariamente all’Ippodromo Snai di San Siro – Milano Summer Festival, è stato spostato all’Ippodromo Milano Trenno nella terza giornata dell’I-Days. I biglietti precedentemente acquistati sono validi per la nuova location.

Green Day, Milano, Concerto 15 giugno 2022, info biglietti

Sono ancora disponibili biglietti per la data a Milano dei Green Day, prevista per il 15 giugno 2022. Il prezzo è di 63,25 euro per il posto unico. Esaurita la golden circle.

Green Day, Milano, Ippodromo Milano Trenno, come arrivare

Ecco le indicazioni su come arrivare all’ippodromo Milano Trenno.

Queste linee hanno fermate in corrispondenza di Ippodromo Milano Trenno:

Bus, 560, 78, SCOL, Z301

Treno: RE13, S11, S5, S6

Metro: M1

La Metro 1 ha la fermata QT8 e 5 minuti a piedi.

Le fermate bus vicine a Trenno sono le seguenti:

Via Terzaghi Via Sant’Elia (4 min a piedi)

Via Ippodromo Via Diomede (4 min a piedi)

Lampugnano M1 (8 min a piedi)

Milano Lampugnano, (Stallo B5) 8 min a piedi

Lampugnano M1 (Stallo E1) (8 min a piedi)

Milano – Autostazione Terminal Bus Di Lampugnano (9 min a piedi )

Milano – Lampugnano M1 (Stallo E2) (11 min a piedi )

Clicca qui per tutte le informazioni ulteriori

Green Day, Milano, Concerto 15 giugno 2022, scaletta concerto

Bohemian Rhapsody (Queen)

Blitzkrieg Bop (Ramones)

lntro Theme

American Idiot

Holiday

Know Your Enemy

Pollyanna

Scattered

Boulevard of Broken Dreams

Longview

Welcome to Paradise

Hitchin’ a Ride

Rock and Roll All Nite (KISS cover)

Brain Stew

St. Jimmy

When I Come Around

21 Guns

Minority

Knowledge

Basket Case

King for a Day

Shout (The Isley Brothers cover)

Wake Me Up When September Ends

Jesus of Suburbia

Good Riddance (Time of Your Life)

Summer Wind ( Grethe Ingmann song, nella versione di Frank Sinatra)