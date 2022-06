Seconda data dei Green Day in Italia, questa sera, 16 giugno 2022, a Firenze in occasione del “Firenze rocks“, all’Ippodromo del Visarno. Dopo il debutto all’Ippodromo di Milano Trenno, la band bissa con un live anticipato, come sempre, dai Weezer. Ecco, a seguire, tutte le informazioni su orari, biglietti e sulla scaletta del concerto.

Green Day, Firenze, 16 giugno, concerto, biglietti

Sono ancora disponibili biglietti per la data a Firenze dei Green Day. Ci sono disponibilità per il posto unico a 64,40 e per il Pit 1 a 74,65 euro. Clicca qui per ulteriori informazioni e per acquistarli.

Green Day, Firenze, 16 giugno, Ippodromo del Visarno, Come arrivare

Ecco come arrivare all’Ippodromo del Visarno per il concerto dei Green Day.

In autobus

Dalla stazione di Firenze Santa Maria Novella prendere la linea ATAF n.17C direzione Cascine e scendere alla fermata “Cascine”. Tempo medio di percorrenza: 15 minuti.

In treno

La Stazione di Santa Maria Novella è il principale punto di collegamento ferroviario da e per Firenze da dove prendere l’autobus (ATAF n.17C) o la tramvia destinazione “Cascine”.

Se si arriva in auto, è consigliato prendere l’uscita Firenze Nord dell’autostrada A1, alla fine del raccordo direzione Firenze, e appena entrati in città, seguire le indicazioni per via Baracca. Alla fine di via Baracca, arrivati in piazza Puccini, svoltare a destra e proseguire seguendo le indicazioni per il “Parco delle Cascine”.

Green Day, Firenze, 16 giugno, concerto, scaletta

Bohemian Rhapsody (Queen)

Blitzkrieg Bop (Ramones)

lntro Theme

American Idiot

Holiday

Know Your Enemy

Pollyanna

Scattered

Boulevard of Broken Dreams

Longview

Welcome to Paradise

Hitchin’ a Ride

Rock and Roll All Nite (KISS cover)

Brain Stew

St. Jimmy

When I Come Around

21 Guns

Minority

Knowledge

Basket Case

King for a Day

Shout (The Isley Brothers cover)

Wake Me Up When September Ends

Jesus of Suburbia

Good Riddance (Time of Your Life)

Summer Wind ( Grethe Ingmann song, nella versione di Frank Sinatra)