Grave lutto per Emma Marrone. Il dolore della cantante: “Salutami papà”

Un nuovo dolore ha colpito la vita privata di Emma Marrone, nota cantante salentina, che ha recentemente dato l’ultimo saluto al nonno paterno, Leandro. La perdita si aggiunge a quella del padre Rosario Marrone, scomparso nel 2022, un evento che ha profondamente segnato l’artista e la sua carriera.

L’ultimo saluto di Emma Marrone al nonno Leandro

Emma Marrone ha condiviso sui suoi profili social una fotografia in bianco e nero dedicata al nonno Leandro, esprimendo con poche ma intense parole il suo affetto: “Ciao nonno Leandro. Salutami Papà”. Il messaggio è un chiaro riferimento anche al papà Rosario, di cui la cantante conserva un ricordo vivo e pieno di emozioni. Questo gesto pubblico testimonia il forte legame familiare che da sempre accompagna la vita di Emma, rendendo omaggio alle figure più care che l’hanno sostenuta nel percorso personale e artistico.

Il ricordo indelebile di Rosario Marrone

L’anniversario della scomparsa di Rosario Marrone, avvenuta il 4 settembre 2022 a causa di una leucemia, è stato recentemente commemorato da Emma con un post toccante sui social. La cantante ha scritto: “Tre anni. Ci sono giorni in cui sembra siano passati 30. Altri giorni invece mi sembra di averti perso tre secondi fa. Ma io ti chiamo sempre. Io ti amo sempre. E tu sei qui. Tu sei la casa in cui abito. Ciao Ros”, accompagnando il messaggio con la fotografia di un quadro recante la scritta “Rosario” e la sua canzone “Lacrime”, pubblicata nel 2023, come sottofondo emotivo.

Il rapporto tra Emma e suo padre era caratterizzato da una complicità profonda e da un’intensa comunicazione quotidiana. Rosario, anche lui musicista, ha rappresentato per la figlia una guida e un punto di riferimento costante. La cantante ha più volte dichiarato di non avere rimpianti, avendo condiviso con lui ogni momento fino alla fine e mantenendo le promesse fatte: “Non c’è mai stato il ‘non detto’ nella nostra casa, gli ho sempre detto che gli volevo bene. Ci sentivamo sette-otto volte al giorno, sempre. Sono stata con lui fino all’ultimo, quindi non ho rimpianti. Gli ho promesso molte cose e le sto realizzando”, ha confessato durante un’intervista a Domenica In.

In questo periodo difficile, Emma Marrone continua a trovare nella memoria e nell’affetto verso i suoi cari la forza per affrontare il presente e portare avanti la sua carriera musicale con autenticità e passione.