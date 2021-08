Gossip è il titolo del nuovo brano di Giacomo Urtis. Sì, il celebre chirurgo estetico ed ex concorrente del Grande Fratello Vip, ha inciso un pezzo appositamente per l’estate, prestandosi (ancora una volta) alla musica. E questa volta, si è fatto affiancare anche dallo youtuber Leonardo Decarli. Potete vedere il video ufficiale cliccando qui.

Il pezzo strizza palesemente l’occhio al mondo patinato del pettegolezzo, del gossip (“Nella vita reale, serve mucho dinero, In vacanza ti porto, paparazzo, io e te”) citando anche Barbara d’Urso, nei salotti che spesso frequentava proprio lo stesso Urtis (“Ospiti da Barbara d’Urso, A dire la verità, Tanti gli amori inventati”).

Addirittura (!) c’è anche una sorta di critica al sistema dell’apparire a tutti i costi, tra social, copertine e finti amori (“Sono tanti gli sbatti per fare sto gossip, Ti imbuchi alle feste solo per un selfie, Massacri il giornale per intervistarti, Ma che fine facciamo?”).

E intanto, questa sera, nella quarta puntata dei Battiti Live 2021, in scaletta ci sarà anche Giacomo Urtis proprio per presentare al pubblico la canzone, uscita da diverse settimane.

Qui sotto il testo della canzone, Gossip.

Anche se non è vero, io ti amo davvero

Anche se non è vero, lo si fa credere

Nella vita reale, serve mucho dinero

In vacanza ti porto, paparazzo, io e te

Gossip, gossip, per apparire

Gossip, gossip, qualche giornale

Gossip, gossip, che fa parlare

Di me, di te, di me, di te, di me, di te

Ospiti da Barbara d’Urso

A dire la verità

Tanti gli amori inventati

Copertine per

Per successo per

Anche se non lo dico,

palestrato anche figo

Anche se non sei figo,

intanto passi in tv

Anche se non lo dico, hai il viso cambiato

Eres inteligente para hablar de ti

Gossip, gossip, per apparire

Gossip, gossip, qualche giornale

Gossip, gossip, che fa parlare

Di me, di te, di me, di te, di me, di te

Ospiti da Barbara d’Urso

A dire la verità

Tanti gli amori inventati

Copertine per

Per successo per

Incrementi di follower

sono quelli che cercherai

La prima cosa che vedi in un uomo

Gli occhi, le mani, non sono i like

Sono tanti gli sbatti per fare sto gossip

Ti imbuchi alle feste solo per un selfie

Massacri il giornale per intervistarti

Ma che fine facciamo?!

Ospiti da Barbara d’Urso

A dire la verità

Tanti gli amori inventati

Copertine per

Col chirurgo per