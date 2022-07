Gorillaz, Arena di Verona, 5 luglio 2022, Scaletta concerto

I Gorillaz si esibiranno in concerto martedì 5 luglio 2022 all’Arena di Verona. Sono una band virtuale inglese formata nel 1998 da Damon Albarn e dall’artista Jamie Hewlett, di Londra, Inghilterra. La band è composta principalmente da quattro membri animati: 2-D (voce, tastiere), Murdoc Niccals (basso), Noodle (chitarra, tastiere, voce) e Russel Hobbs (batteria). Il loro universo immaginario è presentato in video musicali, interviste, fumetti e brevi cartoni animati. La musica dei Gorillaz presenta spesso collaborazioni con una vasta gamma di artisti in primo piano, con Albarn come unico collaboratore musicale permanente. Ecco le anticipazioni sul live di questa sera, dai biglietti ancora disponibili alla scaletta delle canzoni.

Gorillaz, Arena di Verona, 5 luglio 2022, Biglietti

Gli unici biglietti ancora disponibili per il concerto dei Gorillaz all’Arena di Verona sono quelli della Gradinata non numerata a 57.50 euro. Clicca qui per maggiori informazioni e per l’acquisto.

Gorillaz, Arena di Verona, 5 luglio 2022, Arena di Verona, Come arrivare

Ecco come arrivare all’Arena di Verona:

In autobus

Il centro della città è collegato con i comuni limitrofi e il Lago di Garda da un servizio pubblico di autobus di colore blu.

La stazione degli autobus si trova di fronte alla Stazione FS di Verona Porta Nuova.

In treno

La stazione principale è Verona Porta Nuova. Dalla lì si può accedere agli autobus per il centro, con fermata in Piazza Bra, la piazza centrale dove si trova l’Anfiteatro Arena. Le linee per raggiungere il centro sono: 11, 12, 13, 14, 72 e 73.

È disponibile un servizio di autobus navetta dall’aeroporto alla Stazione FS di Porta Nuova e viceversa. La fermata dell’autobus si trova davanti alla stazione ferroviaria di Porta Nuova. Anche l’Aeroporto Gabriele D’Annunzio di Brescia Montichiari, a 52 Km da Verona, è collegato alla Stazione FS di Verona Porta Nuova da una navetta che effettua il servizio di collegamento due volte al giorno. Anche la fermata di questa navetta si trova davanti alla Stazione FS di Verona Porta Nuova.