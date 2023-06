I Gojira sono in concerto stasera, 19 giugno 2023, all’Alcatraz di Milano. Sono una band heavy metal francese di Ondres. nata originariamente come Godzilla nel 1996. A comporre il gruppo sono i fratelli Joe (voce solista, chitarra ritmica) e Mario Duplantier (batteria), Christian Andreu (chitarra solista) e Jean-Michel Labadie (basso). Il nome Gojira è stato ufficializzato nel 2001 e la band è passata “dalla massima oscurità durante la prima metà della loro carriera a un diffuso riconoscimento globale nella seconda”. L’ultimo disco dei Gojira si intitola “Fortitude” ed è stato pubblicato nel 2021. Registrato nello studio della band a New York City, è stato prodotto dal cantante Joe Duplantier, mixato da Andy Wallace e masterizzato da Ted Jensen. Qui sotto la scaletta del concerto all’Alcatraz di Milano e le informazioni sui biglietti ancora disponibili.

Gojira, Milano, la scaletta del concerto all’Alcatraz

Ecco la scaletta delle canzoni in programma all’Alcatraz di Milano. A seguire anche gli orari con le esibizioni:

19:30 – apertura cancelli

20:00 – URNE

20:45 – CONJURER

21:50 – GOJIRA

Ocean Planet

Backbone

Stranded

Flying Whales

The Cell

The Art of Dying

Drum Solo

Grind

Another World

Born for One Thing

L’enfant sauvage

Oroborus

The Chant

Amazonia

Silvera

Vacuity

Gojira, Milano, biglietti del concerto all’Alcatraz

Sono ancora disponibili biglietti per il concerto dei Gojira a Milano, all’Alcatraz, al prezzo di 40,25 euro. Clicca qui per tutte le informazioni e per l’acquisto.

Come arrivare all’Alcatraz di Milano

Qui sotto tutte le informazioni su come arrivare, con i mezzi, all’Alcatraz di Milano:

In metropolitana

Linea M3 – Fermata Maciacchini, a 300 mt.

In autobus

Linee 41 – 46 – 51 – 52 -70 (fermata Farini – Stelvio)

Linea 82 (fermata Stelvio-Lario)

In filobus

linee 90 – 91 – 92 (fermata Farini – Stelvio)

In tram

Linea 3 (fermata Farini – Stelvio)

Linee 4 – 11 (fermata Ugo Bassi)

In treno

Ferrovie: Stazione Garibaldi

Passante Ferroviario: Fermata Lancetti

Ecco come arrivare, invece, in auto:

Viale Zara: poche centinaia di metri di circonvallazione (Viale Stelvio), poi svoltare a sinistra in Via Valtellina

Milano-Meda: termina in Piazzale Maciachini, prendere la Via Valtellina (300 metri)

Tangenziale Est: uscita Via Palmanova che termina in Piazzale Loreto, poi circonvallazione (Viale Brianza) fino a Piazzale Maciachini e poi Via Valtellina

Tangenziale Ovest: Uscita Piazzale Kennedy, poi circonvallazione Viale Monte Ceneri fino in Piazzale Maciachini e Via Valtellina

Disponibilità di parcheggio nelle vie adiacenti la location: Via Carlo Farini e Via Ugo Bassi