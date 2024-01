La scaletta del concerto evento Glory and The Beast con le esibizioni dei Beast in Black e Gloryhammer: tutte le canzoni, informazioni sugli orari e biglietti

Glory and The Beast – Beast in Black e Gloryhammer in concerto all’Alcatraz di Milano: la scaletta delle canzoni

Appuntamento imperdibile per i fan della musica metal, stasera, 17 gennaio 2024, quando i Beast in Black e i Gloryhammer porteranno il loro tour da co-headliner – intitolato giustamente “Glory and the Beast” – all’Alcatraz di Milano. Il tour è un’esperienza monumentale per gli appassionati di metal di tutto il mondo e sarà supportato dagli straordinari Brothers of Metal, come opening act. Attraverso Con una combinazione elettrizzante di power metal sinfonico, melodie contagiose e performance accattivanti, sono stati in prima linea nella ridefinizione del genere.

“Glory and the Beast – Double Headline Tour 2024” è iniziato a gennaio/febbraio 2024, accendendo i palcoscenici di tutta Europa con la sua forza inarrestabile. Questa è un’opportunità per gli appassionati di metal di assistere all’incontro di due delle band più entusiasmanti del genere per uno spettacolo imperdibile.

Ecco la scaletta dei Beast in Black e Gloryhammer in concerto all’Alcatraz di Milano per la data italiana del loro tour “Glory and the beast”. A seguire l’ordine di esecuzione dei brani.

Blade Runner

Bella Donna

Beast in Black

Sweet True Lies

Broken Survivors

From Hell With Love

Hardcore

Moonlight Rendezvous

Zodd the Immortal

Ghost in the Rain

Highway to Mars

Blind and Frozen

Die by the Blade

One Night in Tokyo

End of the World

Biglietti, Beast in Black e Gloryhammer in concerto all’Alcatraz di Milano, Glory and the beast

Sono ancora disponibili biglietti per il concerto evento “Glory and the Beast” in programma all’Alcatraz di Milano mercoledì 17 gennaio 2024.

Prezzo del biglietto in cassa la sera dello show: € 46,00

Ecco gli orari legati allo show, dall’apertura dei cancelli fino all’opening act in mano ai Brothers in Metal, a cui seguiranno i Gloryhammer e i Beast in Black.

18:00 apertura

18:30 Brothers In Metal

19:45 Gloryhammer

21:30 Beast In Black

Come arrivare all’Alcatraz di Milano

Qui sotto tutte le informazioni su come arrivare, con i mezzi, all’Alcatraz di Milano:

In metropolitana

Linea M3 – Fermata Maciacchini, a 300 mt.

In autobus

Linee 41 – 46 – 51 – 52 -70 (fermata Farini – Stelvio)

Linea 82 (fermata Stelvio-Lario)

In filobus

linee 90 – 91 – 92 (fermata Farini – Stelvio)

In tram

Linea 3 (fermata Farini – Stelvio)

Linee 4 – 11 (fermata Ugo Bassi)

In treno

Ferrovie: Stazione Garibaldi

Passante Ferroviario: Fermata Lancetti

Ecco come arrivare, invece, in auto:

Viale Zara: poche centinaia di metri di circonvallazione (Viale Stelvio), poi svoltare a sinistra in Via Valtellina

Milano-Meda: termina in Piazzale Maciachini, prendere la Via Valtellina (300 metri)

Tangenziale Est: uscita Via Palmanova che termina in Piazzale Loreto, poi circonvallazione (Viale Brianza) fino a Piazzale Maciachini e poi Via Valtellina

Tangenziale Ovest: Uscita Piazzale Kennedy, poi circonvallazione Viale Monte Ceneri fino in Piazzale Maciachini e Via Valtellina

Disponibilità di parcheggio nelle vie adiacenti la location: Via Carlo Farini e Via Ugo Bassi