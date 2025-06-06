Gli Afterhours tornano ad esibirsi: tutte le date

È uno di quei ritorni che fanno battere il cuore agli amanti del rock italiano. Una band che ha segnato un’epoca, lasciando un’impronta profonda nella musica alternativa del nostro Paese, si prepara a riabbracciare il proprio pubblico con una serie di concerti che promettono emozioni forti e un tuffo nel passato.

Gli Afterhours, guidati dall’inconfondibile voce di Manuel Agnelli (ormai è confermato, ex giudice di X Factor) stanno per tornare sui palchi. Non si tratta di un semplice tour, ma di una celebrazione vera e propria per un’occasione speciale: vent’anni esatti dalla pubblicazione di Ballate per piccole iene, l’album che nel 2005 segnò un passaggio fondamentale nella carriera della band milanese.

Disco crudo, diretto, feroce e poetico al tempo stesso, che ha consacrato definitivamente gli Afterhours nel panorama musicale nazionale. Il ritorno di Agnelli e compagni arriva dunque con un carico di memoria e significato che va ben oltre la semplice nostalgia. A rendere ancora più significativo questo ciclo di concerti è la reunion di una delle formazioni storiche della band: sul palco saliranno infatti Andrea Viti al basso, Dario Ciffo al violino e alla chitarra, e Giorgio Prette alla batteria. Tre musicisti che contribuirono in modo decisivo al suono e all’attitudine di quel disco e che ora, a distanza di due decenni, tornano a suonare insieme sotto la guida del frontman.

Gli Afterhours in un tour estivo in giro per l’Italia

Il ritorno degli Afterhours è un’occasione imperdibile per rivivere l’energia di un’epoca e per riscoprire la potenza visionaria di un repertorio ancora attualissimo. Il nuovo tour prenderà il via il 26 giugno, segnando l’inizio di una serie di tappe che toccheranno diverse città italiane. Tra queste, spicca la data del 1° agosto a Cagliari, unica tappa sarda prevista, che si terrà all’Arena in Fiera alle ore 21.

L’appuntamento rientra nel calendario della rassegna “Cagliari dal vivo 2025″, una manifestazione culturale promossa dal Comune e sostenuta dal Ministero della Cultura, con la direzione artistica di Davide Catinari. A curare l’organizzazione dell’evento è Vox Day, realtà ormai consolidata nella promozione di musica live di qualità sull’isola. L’appuntamento di Cagliari promette di essere tra i più intensi dell’intera tournée, sia per l’atmosfera suggestiva che offre la location, sia per il significato simbolico di una data unica in Sardegna.

I biglietti sono già disponibili a un prezzo di 36 euro in prevendita, mentre la sera dello spettacolo potranno essere acquistati al costo di 42 euro al botteghino. Considerata l’attesa che circonda questo ritorno, si prevede un’alta affluenza di pubblico, motivo in più per assicurarsi per tempo un posto.

Le date dei concerti

L’annuncio del tour ha già scatenato entusiasmo sui social, dove i fan stanno condividendo ricordi legati all’album. Sul profilo social della band sono state pubblicate tutte le date del tour con una precisazione: “Gli opening act del tour sono stati selezionati tra le band che hanno preso parte alla rassegna musicale “Carne Fresca: Suoni dal Futuro”. Data per data, ecco chi salirà sul palco”:

26.06 – Bologna Sequoie Music Park, Parco delle Caserme Rosse. Opening: GRIDA e PALEA.

28.06 – Firenze, Anfiteatro Delle Cascine Ernesto De Pascale – SOLD OUT. Opening: SPLEEN e AUT!

02.07 – Genova, Balena Festival, Porto Antico. Opening MARS ON SUICIDE e FRISARI.

03.07 – Torino, Flowers Festival. Opening XYLEMA e MASS DEMONSTRATION.

05.07 – Roma, Roma Summer Fest, Cavea Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone. Opening DLEMMA e KAHLUMET.

06.07 – Roma, Roma Summer Fest, Cavea Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone – SOLD OUT. Opening FITZA e DIRTY NOISE.

08.07 – Milano, Kozel Carroponte. Opening KAHLUMET, FITZA e DIRTY NOISE.

09.07 – Padova, Sherwood Festival. Opening NO SEX B. M. e INARIA.

12.07 – Arezzo, Men/Go Music Fest. Opening DESRT KOSMO.

15.07 – Brescia, Brescia Summer Music, Arena Campo Marte. Opening MARS in SUICIDE e LIQUID WORDS.

19.07 – Pordenone, Pordenone Blues & C. Festival. Opening KOALA KATANA KIWI.

23.07 – Napoli, Noisy Naples Fest – Arena Flegrea. Opening PER ASPERAX.

25.07 – Servigliano (FM), NoSound Fest – Parco Della Pace. Opening JACK NUR e RAIN TAYLOR.

26.07 – Bellaria Igea Marina (RN), Beky Bay. Opening RAIN TAYLOR e GRIDA.

01.08 – Cagliari, Arena in Fiera. Opening DODO Q.

03.08 – Assisi (PG), Suoni Controvento Rocca Maggiore. Opening con AIMLESS e LINFA.

08.08 – Locorotondo (BA), Locus Festival. Opening VIDAGE e PER ASPERAX.

10.08 – Reggio Calabria, Fatti di Musica, Tempietto Arena. Opening PER ASPERAX.

13.08 – Zafferana Etnea (CT), Anfiteatro Falcone e Borsellino. Opening CHRISTIAN THE SEAGULL ed HELEN BURNS

Suoni dal Futuro è una rassegna ideata da Francesca Risi e curata da Manuel Agnelli, Giovanni Succi e Gianluca Segale per conto di Germi – Luogo di Contaminazione per dare nuova linfa alla scena musicale emergente italiana. Si legge nel post.