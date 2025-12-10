Dopo il successo a X Factor, Giusy Ferreri si è affermata tra musica e tv. Ma oggi che fine ha fatto la cantante?

Giusy Ferreri che fine ha fatto? Età, compagno, figlia, dove vive, malattia e la lite che ha segnato la sua carriera

Giusy Ferreri, una delle voci più riconoscibili e amate del panorama musicale italiano, continua a essere protagonista sia sulle scene musicali sia in televisione, confermando una carriera ricca di successi e nuove sfide. Dall’esordio nel 2008 con la partecipazione alla prima edizione italiana di X Factor, dove si classificò seconda, Ferreri ha saputo reinventarsi più volte, mantenendo un ruolo di primo piano nella musica pop e pop rock italiana.

Nata a Palermo nel 1979, Giusy Ferreri si trasferisce in Lombardia da bambina e inizia precocemente a coltivare la passione per la musica, studiando canto, chitarra e pianoforte fin dall’adolescenza. Dopo le prime esperienze con gruppi come Prodigy of Peace e AllState51, e un contratto con Warner Music Italy, arriva il vero salto di qualità con la partecipazione a X Factor nel 2008, che le apre le porte del successo nazionale.

Il singolo Non ti scordar mai di me, scritto da Roberto Casalino e musicato da Tiziano Ferro, diventa rapidamente un tormentone, raggiungendo la vetta della classifica italiana e conquistando il premio per il miglior videoclip emergente. Nel corso degli anni, Ferreri partecipa più volte al Festival di Sanremo, con esibizioni memorabili nel 2011, 2014, 2017 e 2022.

Nel 2015 torna a dominare le classifiche con il singolo Roma-Bangkok, in collaborazione con Baby K, diventato il singolo italiano più venduto dal 2010 e l’unica artista italiana, insieme a Baby K, ad aver ottenuto un disco di diamante digitale per questa hit.

Negli ultimi anni, Giusy Ferreri ha continuato a sperimentare e rinnovarsi. Dopo il successo di brani come Amore e capoeira (2018), realizzato con Takagi & Ketra e Sean Kingston e certificato con cinque dischi di platino, e Jambo (2019), triplo disco di platino, ha pubblicato l’album Cortometraggi nel 2022, un lavoro che ha confermato la sua capacità di raccontare storie intime e personali attraverso una musica raffinata e contemporanea.

Che fine ha fatto Giusy Ferreri?

Oggi, Giusy continua a vivere lontano dal caos delle grandi città, scegliendo un’esistenza immersa nella natura e nella tranquillità delle campagne tra Vigevano e Novara, dove si dedica alla sua famiglia e alla musica con rinnovata ispirazione. È legata da anni al geometra Andrea Bonomo e insieme hanno una figlia, Beatrice, nata nel 2017.

Negli ultimi anni, il rapporto tra Giusy Ferreri e Rudy Zerbi ha continuato a essere oggetto di attenzione e discussione nel panorama musicale italiano. La scintilla delle controversie risale a quando Rudy Zerbi ha lasciato la Sony Music, etichetta con cui Giusy Ferreri ha collaborato per anni. In un’intervista concessa a Vanity Fair, Ferreri ha espresso sollievo per l’uscita di Zerbi dalla major, affermando: «Per fortuna nella Sony non c’è più Rudy Zerbi». Parole che hanno subito provocato una reazione decisa da parte di Zerbi, intervenuto su TvBlog per chiarire la sua posizione e offrire una versione alternativa dei fatti.

Zerbi ha spiegato senza mezzi termini come, secondo lui, il problema di Ferreri non sia mai stato legato a lui personalmente, ma alla sua presunta «scarsa capacità di conoscere e valutare i propri mezzi». Il nodo centrale dello scontro riguarda però la direzione artistica intrapresa da Ferreri dopo il successo iniziale. Zerbi ha spiegato che, dopo aver ottenuto risultati importanti con l’album e l’EP realizzati insieme, Ferreri avrebbe voluto «camminare con le proprie gambe», scegliendo di produrre un disco con canzoni esclusivamente sue e rinunciando alla collaborazione con altri autori. Questo cambiamento ha portato a una rottura creativa: «Mi ha presentato dei pezzi che a me non piacevano – ha detto Zerbi – e li ho semplicemente respinti, dicendole che con quei brani non sarebbe andata lontano. La sua carriera da cantautrice non ha mai avuto per me un valore commerciale e artistico sufficiente».

Nel 2011, Giusy Ferreri ha dovuto affrontare un delicato intervento alle corde vocali a causa della presenza di polipi. La cantante ha scelto di raccontare la sua esperienza direttamente ai fan tramite Facebook, mostrando grande trasparenza e sincerità. Nonostante le difficoltà, la cantante ha trovato la forza di esibirsi sul palco, sostenuta dall’entusiasmo del suo pubblico: «Ricordo di aver pianto due volte, cosa insolita per me, ma poi ho ritrovato tutta l’energia grazie ai fan, realizzando le date più grintose dei miei tour fino ad allora».