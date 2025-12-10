Home Notizie Giusy Ferreri che fine ha fatto? Età, compagno, figlia, dove vive, malattia e la lite che ha segnato la sua carriera

Giusy Ferreri che fine ha fatto? Età, compagno, figlia, dove vive, malattia e la lite che ha segnato la sua carriera

Dopo il successo a X Factor, Giusy Ferreri si è affermata tra musica e tv. Ma oggi che fine ha fatto la cantante?

di Claudio Rossi
Giusy Ferreri che fine ha fatto? Età, compagno, figlia, dove vive, malattia e la lite che ha segnato la sua carriera
10 Dicembre 2025 15:00

Giusy Ferreri, una delle voci più riconoscibili e amate del panorama musicale italiano, continua a essere protagonista sia sulle scene musicali sia in televisione, confermando una carriera ricca di successi e nuove sfide. Dall’esordio nel 2008 con la partecipazione alla prima edizione italiana di X Factor, dove si classificò seconda, Ferreri ha saputo reinventarsi più volte, mantenendo un ruolo di primo piano nella musica pop e pop rock italiana.

Nata a Palermo nel 1979, Giusy Ferreri si trasferisce in Lombardia da bambina e inizia precocemente a coltivare la passione per la musica, studiando canto, chitarra e pianoforte fin dall’adolescenza. Dopo le prime esperienze con gruppi come Prodigy of Peace e AllState51, e un contratto con Warner Music Italy, arriva il vero salto di qualità con la partecipazione a X Factor nel 2008, che le apre le porte del successo nazionale.

Il singolo Non ti scordar mai di me, scritto da Roberto Casalino e musicato da Tiziano Ferro, diventa rapidamente un tormentone, raggiungendo la vetta della classifica italiana e conquistando il premio per il miglior videoclip emergente.  Nel corso degli anni, Ferreri partecipa più volte al Festival di Sanremo, con esibizioni memorabili nel 2011, 2014, 2017 e 2022.

Nel 2015 torna a dominare le classifiche con il singolo Roma-Bangkok, in collaborazione con Baby K, diventato il singolo italiano più venduto dal 2010 e l’unica artista italiana, insieme a Baby K, ad aver ottenuto un disco di diamante digitale per questa hit.

Negli ultimi anni, Giusy Ferreri ha continuato a sperimentare e rinnovarsi. Dopo il successo di brani come Amore e capoeira (2018), realizzato con Takagi & Ketra e Sean Kingston e certificato con cinque dischi di platino, e Jambo (2019), triplo disco di platino, ha pubblicato l’album Cortometraggi nel 2022, un lavoro che ha confermato la sua capacità di raccontare storie intime e personali attraverso una musica raffinata e contemporanea.

Che fine ha fatto Giusy Ferreri?

Oggi, Giusy continua a vivere lontano dal caos delle grandi città, scegliendo un’esistenza immersa nella natura e nella tranquillità delle campagne tra Vigevano e Novara, dove si dedica alla sua famiglia e alla musica con rinnovata ispirazione. È legata da anni al geometra Andrea Bonomo e insieme hanno una figlia, Beatrice, nata nel 2017.

Giusy Ferreri, liti e malattia
Giusy Ferreri lontana dal palco foto: Facebook @Giusy Ferreri – (soundsblog.it)

Negli ultimi anni, il rapporto tra Giusy Ferreri e Rudy Zerbi ha continuato a essere oggetto di attenzione e discussione nel panorama musicale italiano.  La scintilla delle controversie risale a quando Rudy Zerbi ha lasciato la Sony Music, etichetta con cui Giusy Ferreri ha collaborato per anni. In un’intervista concessa a Vanity Fair, Ferreri ha espresso sollievo per l’uscita di Zerbi dalla major, affermando: «Per fortuna nella Sony non c’è più Rudy Zerbi». Parole che hanno subito provocato una reazione decisa da parte di Zerbi, intervenuto su TvBlog per chiarire la sua posizione e offrire una versione alternativa dei fatti.

Zerbi ha spiegato senza mezzi termini come, secondo lui, il problema di Ferreri non sia mai stato legato a lui personalmente, ma alla sua presunta «scarsa capacità di conoscere e valutare i propri mezzi».  Il nodo centrale dello scontro riguarda però la direzione artistica intrapresa da Ferreri dopo il successo iniziale. Zerbi ha spiegato che, dopo aver ottenuto risultati importanti con l’album e l’EP realizzati insieme, Ferreri avrebbe voluto «camminare con le proprie gambe», scegliendo di produrre un disco con canzoni esclusivamente sue e rinunciando alla collaborazione con altri autori. Questo cambiamento ha portato a una rottura creativa: «Mi ha presentato dei pezzi che a me non piacevano – ha detto Zerbi – e li ho semplicemente respinti, dicendole che con quei brani non sarebbe andata lontano. La sua carriera da cantautrice non ha mai avuto per me un valore commerciale e artistico sufficiente».

Nel 2011, Giusy Ferreri ha dovuto affrontare un delicato intervento alle corde vocali a causa della presenza di polipi. La cantante ha scelto di raccontare la sua esperienza direttamente ai fan tramite Facebook, mostrando grande trasparenza e sincerità. Nonostante le difficoltà, la cantante ha trovato la forza di esibirsi sul palco, sostenuta dall’entusiasmo del suo pubblico: «Ricordo di aver pianto due volte, cosa insolita per me, ma poi ho ritrovato tutta l’energia grazie ai fan, realizzando le date più grintose dei miei tour fino ad allora».

Notizie

Altri articoli su Notizie