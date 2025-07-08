Giuseppe Cruciani e Selvaggia Lucarelli perché si sono lasciati: il retroscena della cena che ha determinato la fine della relazione.

Giuseppe Cruciani e Selvaggia Lucarelli, perché si sono detti addio: il retroscena della cena che ha cambiato tutto

Oggi Giuseppe Cruciani e Selvaggia Lucarelli sono due personaggi spesso controcorrente, il loro modo di fare diretto e a volte polemico attira critiche e commenti negativi, sarà anche per questo che hanno diverse cose in comune e condividono alcune posizioni. In passato hanno avuto un breve flirt, che non ha avuto un seguito a causa di alcuni accadimenti successi durante uno dei primi appuntamenti. A raccontare la vicenda la stessa Lucarelli, che in modo ironico, ha rivelato cos’è successo durante una cena.

Selvaggia Lucarelli ricorda oggi quell’episodio divertita, mentre Cruciani preferisce non fare nessun citare l’esperienza e evita di parlare della giornalista. Il tutto è accaduto durante una cena al ristorante, una delle prime uscite che facevano. In quel periodo si stavano conoscendo, ma non c’era ancora nulla di serio: era il 2012 e all’epoca erano entrambi molto impegnati professionalmente, per questo intraprendere una storia importante non era tra le loro priorità. Tuttavia alla fine sono usciti e durante la cena a Cruciani non funzionava Twitter, chiamato oggi X, per questo era molto agitato.

Il retroscena rivelato da Selvaggia è apparentemente comico, ma in fondo avrebbe potuto avere degli effetti collaterali non indifferenti. La Lucarelli in modo inaspettato ha preso atto che Cruciani aveva contatti con altre donne mentre usciva con lei. Durante la cena gli presta il suo telefono per entrare su Twitter, ma succede qualcosa di particolare: “Per uno strano disegno astrale (altrimenti detto ‘sfiga’), al mio telefono succede qualcosa di imprevisto”, ha dichiarato la giornalista.

Selvaggia Lucarelli e il pathos della scoperta delle corna

“Giuseppe era correttamente uscito dal mio account twitter, ma per qualche strano motivo sullo schermo del mio telefono in modalità preview mi apparivano dei messaggi. Più precisamente i direct che Cruciani riceveva e inviava via twitter”. La Lucarelli ha poi aggiunto di aver scoperto per la prima volta di essere tradita e di aver provato così il pathos per le corna, senza essere troppo coinvolta per questo ha lasciato che continuasse nei suoi botta e risposta con altre ragazze.

Solo che la situazione ad un certo punto è diventata insostenibile: “Niente. Non riuscivo a liberarmi di queste tizie che mi chiedevano se ci saremmo visti prima o dopo la radio (ovviamente sorvolo su tutti i contenuti)”. Così per risolvere l’accaduto ha invitato il giornalista ad andare con lei in un negozio di telefonia per risolvere il problema: “Adesso andiamo insieme in un negozio di telefonia qui dietro’. ‘Perchè?’. ‘Perchè vedo tutti i tuoi direct twitter, ci serve un tecnico che risolva il problema’. Vidi la morte nei suoi occhi”.

L’imbarazzo e il dispiacere di Cruciani

Dopo l’incontro al negozio di telefonia Cruciani non nascose il suo dispiacere per com’erano andate le cose con Selvaggia, tuttavia i due si lasciarono in modo civile, consapevoli che fra loro non poteva esserci una storia futura: “Fuori di lì, lui farfugliò qualcosa, era dispiaciuto. Io gli dissi che non c’era problema e che amen, finiva così. Ci mollammo con estrema civiltà”.

Un retroscena davvero inatteso che conferma come la visuale di coppia dei due era decisamente diversa, Oggi non hanno molti contatti e Giuseppe Cruciani ha rapporto stabile e poco pubblicizzato. Tuttavia il giornalista conquista l’attenzione dei media e del pubblico grazie alle sue idee a volte contro tendenza che spesso trovano consensi nei vari talk di cui è ospite come opinionista.